Matanzas abre certamen literario Bonifacio Byrne 2026

Auspiciado por instituciones culturales del territorio, el Concurso Provincial de Literatura Bonifacio Byrne 2026 convoca a escritores aficionados de Matanzas con el propósito de estimular la creación poética y rendir homenaje al Primer Poeta Nacional, desde una iniciativa que promueve la identidad y la participación comunitaria.

Bajo la organización del departamento de Literatura de la Casa Municipal de Cultura Bonifacio Byrne, en coauspicio con la Dirección Municipal de Cultura en Matanzas, el certamen reconoce el legado del autor de Mi bandera y refuerza valores simbólicos asociados a la nación, la palabra escrita y la sensibilidad artística.

La convocatoria abierta a residentes en la provincia de Matanzas admite la presentación de un solo poema inédito, con extensión máxima de tres cuartillas, requisito esencial para concursar según las bases divulgadas por en el perfil de la red social Facebook de la Dirección de Cultura en el territorio.

Durante el período de recepción, precisa el comunicado oficial, los textos impresos se entregarán en la Casa Municipal de Cultura Bonifacio Byrne, ubicada en Calzada Tirry entre San Francisco y Las Mercedes, Pueblo Nuevo; y la opción digital incluye envío en pdf por WhatsApp (53119388), letra Arial, espacio y medio.

Explica la convocatoria que es obligatorio que cada obra se acompañe de una ficha identificativa, con nombre y apellidos, número de carnet de identidad, dirección particular y datos de contacto, exigencia que garantiza orden, transparencia y correcta evaluación de los materiales literarios presentados al certamen.

Hasta el venidero día 15 de febrero los interesados presentarán sus creaciones, mientras la premiación acontecerá el 3 de marzo, Día del Poeta; jornada que celebra la palabra y la memoria cultural del territorio.

