FC Barcelona, bicampeón de la Supercopa de España

El FC Barcelona se proclamó bicampeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una final que rompió una sequía de 13 años sin un club capaz de revalidar el título en esta competición.

El clásico, repetido en las últimas ediciones del torneo, arrancó con un ritmo contenido. El conjunto azulgrana asumió el control desde la posesión, administró el balón y redujo los espacios para limitar las opciones de contragolpe del rival.

La apertura del marcador cambió el guion del partido. El Real Madrid elevó la presión y respondió con mayor presencia ofensiva, lo que incrementó la intensidad del duelo y equilibró el desarrollo del juego.

Antes del descanso, y tras el tiempo añadido, varias acciones aisladas de ambos equipos llevaron al empate parcial, reflejo de un tramo final de la primera mitad más abierto y disputado.

En el segundo tiempo emergió la figura de Raphinha. El extremo brasileño firmó el gol para su doblete que inclinó la balanza a favor del Barcelona y selló la victoria catalana, en una actuación que volvió a respaldar su peso dentro del equipo.

El capitán azulgrana fue elegido Jugador Más Valioso del torneo, tras cerrar la Supercopa con cuatro goles y una asistencia, números que marcaron la diferencia en el camino del Barcelona hacia un nuevo título. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

