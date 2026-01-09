Raúl Trujillo planea continuar con su aporte al deporte en Cuba

Raúl Trujillo Díaz, exjefe de entrenadores de la lucha grecorromana en Cuba, confesó que pese a anunciar hace unos meses su retiro todavía planea contribuir con el deporte cubano, al cual dedicó por más de medio siglo esfuerzos que se tradujeron en excelsos resultados.

En declaraciones recientes a la prensa Trujillo Díaz, reconocido por ser guía del pentacampeón olímpico Mijaín López Núñez, aseguró que actualmente aguarda por alguna propuesta de trabajo en el ámbito nacional, mientras ya recibió requerimiento de sus servicios de parte de otros países como China, Kirguistán, Bulgaria, Brasil y Hungría.

La decisión final dependerá en gran medida del mejor lugar desde donde pueda ayudar a mi Cuba, en el sentido de que pueda garantizarles viajar libres de visado o tener costos más baratos de estadía para las ya habituales bases de entrenamiento, explicó el entrenador distinguido en 2025 entre los más destacados por el Comité Olímpico Internacional.

Trujillo Díaz comentó, además, que durante 2026 acompañará a Mijaín (López Núñez) en sus visitas de trabajo a diferentes países del continente y el mundo, vinculadas al quehacer de este último como Embajador oficial de la Unión Mundial de Luchas (UWW, por sus siglas en inglés).

Es lo que queda de ahora en adelante, ayudar al deporte en la Isla desde otras funciones y también compartir mis conocimientos para beneficiar a otras federaciones hermanas, siempre he dicho que todo lo que hice y haré será pensando primeramente en Cuba, acuñó el preparador oriundo del municipio de Pedro Betancourt, en la provincia de Matanzas.

De 72 años de edad Trujillo Díaz, medallista de bronce como atleta en los Juegos Panamericanos de México 1975, logró su mayor impacto deportivo en la formación de grandes estrellas del deporte como el monarca olímpico Luis Alberto Orta, aunque su nombre siempre estará ligado al de la leyenda Mijaín. (Texto de: John Vila Acosta/ACN)

