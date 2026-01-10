Proyecto en Matanzas propone clínica popular de béisbol

Los Cometas de La Playa, proyecto con una década de existencia, convida a participar este sábado cercano en una Clínica Popular de Aprendizaje del Béisbol pensada para orientar a niñas y niños de entre 6 y 8 años de edad, interesados en aprender sobre el deporte nacional cubano.

Barbaro Izquierdo Mediavilla, coordinador del proyecto, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que la actividad transcurrirá en el área del Viaducto, popular zona en esta ciudad, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana del 10 de enero.

La clínica enfatizará en los elementos básicos del béisbol, como lanzamiento, atrape, golpeo de la bola, corrido de bases y otros conocimientos generales sobre el juego, desde la metodología de la Educación Popular, explicó Izquierdo Mediavilla.

Esta será la primera de muchas clínicas que realizaremos mensualmente en este año 2026, con el objetivo de fomentar el aprendizaje continuo y el disfrute del béisbol entre nuestros infantes, y para que las personas comprendan la esencia del movimiento Los Cometas, argumentó.

Sugerimos que los niños vengan con ropa deportiva adecuada para jugar y participar en todas las actividades; y a los padres los invitamos a participar activamente en este proceso y a acompañar a sus hijos en esta nueva iniciativa que busca fortalecer nuestra comunidad, añadió.

El integrante de la Red de Educadoras y Educadores Populares Libélulas de Matanzas destacó que la Clínica no estará orientada hacia la competencia, alentará la práctica del béisbol desde una perspectiva comunitaria, donde los niños puedan disfrutar mientras aprenden y juegan.

La Clínica Popular de Aprendizaje del Beisbol que efectuará Los Cometas de La Playa este sábado, contará con los profesores del proyecto e invitados especiales, que compartirán sus experiencias y metodologías con los niños y sus familiares.