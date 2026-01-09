Por sexto año consecutivo, los Cocodrilos de Matanzas estarán presentes en la fase decisiva del béisbol cubano. Su primer desafío en los playoffs de la 64 Serie Nacional será ante un rival conocido, con el que han escrito páginas memorables en la historia reciente de la postemporada: los Gallos de Sancti Spíritus. El duelo, pactado al mejor de cinco encuentros, no es solo el inicio de la ruta hacia el título, sino el reencuentro de una rivalidad marcada por la intensidad y un claro dominio matancero en momentos clave.

Los equipos de Matanzas y Sancti Spíritus se han enfrentado en cuatro ocasiones anteriores en instancias eliminatorias, con un balance favorable a los yumurinos. Se midieron en cuartos de final (Serie 51), en semifinales (Series 52 y 61) y en el juego comodín (Serie 59), con victoria matancera en todas ellas. Este será, por tanto, el quinto capítulo de una saga playoffs que hasta ahora ha tenido un protagonista definido.

Sin embargo, la fase regular de este año dejó un recordatorio: el pasado no determina el presente, ya que en el duelo particular los Gallos se impusieron 3-2. El historial general también refleja una rivalidad pareja, con 94 triunfos para Matanzas por 92 de Sancti Spíritus. Pero es en rondas finales donde los Cocodrilos se vuelven peligrosos.

En la memoria colectiva persisten episodios como la remontada del 2012, cuando en desventaja de 3-1 los entonces dirigidos por Víctor Mesa triunfaron en los partidos 5, 6 y 7, para dejar en el camino a los Gallos. Al año siguiente, el famoso racimo de 10 carreras en la octava entrada del séptimo juego semifinal que revirtió un marcador de 5-0 en 2013, la barrida inesperada en 2022 o la reacción en el comodín de 2019, que fue el preludio del título que puso fin a 29 años de sequía.

El balance es de 14 éxitos sobre siete para los Cocodrilos, solamente han cedido en uno de los 11 encuentros frente a los Gallos en su palacio, el estadio Victoria de Girón.

Los elencos llegan a esta cita en situaciones distintas. Los Cocodrilos, dirigidos por Armando Ferrer, cerraron una fase de clasificación histórica con récord de 46-29, la mayor cantidad de victorias en una serie de 75 juegos en su historia, asegurando el segundo lugar general y un boleto directo a la IV Liga Élite. Su fortaleza reside en la defensa, donde lideran el campeonato con un promedio de .980, aunque su ofensiva (.289) y pitcheo (4.67 PCL) se ubican en la zona media.

Por su parte, los Gallos, bajo el mando del debutante Luisvany Meneses, accedieron desde la séptima posición con balance de 42-33. Su perfil es casi inverso, mientras su bateo colectivo (.275) y defensa (.966) han sido discretos, su principal activo es el montículo, que ocupa el quinto lugar del torneo con una efectividad de 4.33. En una temporada donde el pitcheo de calidad ha escaseado, este podría ser su baza más valiosa para intentar torcer la historia.

Si algo tienen en común ambos conjuntos es la apuesta por la juventud, los saurios cuentan con 10 novatos en su nómina; en cambio, los espirituanos incrementan con 14 jugadores principiantes. Este dato subraya un contexto de renovación generacional que añade un intrigante componente de futuro inmediato a este choque de presente.

Para los del Yayabo, romper la maldición playoffs contra los yumurinos requerirá del liderazgo de veteranos como Frederich Cepeda, Yankiel Mauris, Lázaro Fernández y Liuber Gallo, junto a la potencia de Yanielkis Duardo y la consistencia de Rodolexis Moreno, su hombre proa.

Los yumurinos van por una mezcla de esa juventud y experiencia. A los pilares habituales, como el capitán Eduardo Blanco y el zurdo estelar Yamichel Pérez, se suman los regresos clave para la postemporada, el cuadro Ariel Martínez y los lanzadores Yoennis Yera y Javier Mirabal, todos con amplio currículum en la selección nacional. A ellos se unen los serpentineros, como Silvio Iturralde y Yosney García, llamados a dar profundidad al bullpen.

La serie sigue el formato al mejor de cinco juegos (ganar tres). Iniciará con dos compromisos en el Estadio José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus. Luego, se trasladará al Victoria de Girón, de Matanzas, para los juegos 3, 4 y 5, de ser necesarios.

Todo está listo. Las estadísticas y la historia señalan a un favorito, pero los playoffs son un territorio donde los pronósticos se quiebran y solo la ejecución en el diamante dicta sentencia. Cocodrilos y Gallos escriben, una vez más, un nuevo capítulo de sus propias páginas en la tierra prometida. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también