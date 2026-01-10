Desarrollan clínica de béisbol para niños de seis y ocho años en matanzas

Miembros del proyecto Los Cometas, de La Playa, desarrollaron en la mañana de hoy una clínica popular de aprendizaje de béisbol para niños en edades entre seis y ocho años.

Los Cometas, como se conoce la popular iniciativa, a lo largo de más de una década ha sido cuna formativa de varios talentos que engrosaron las filas de la selección de Los Cocodrilos de Matanzas, como el caso del lanzador David Monzón y los hermanos Adrián y Andrys Pérez.

Con el objetivo de desarrollar las habilidades necesarias para la práctica del deporte desde edades tempranas, la actividad se centró en elementos básicos del juego de béisbol como el corrido de bases, el bateo y el fildeo, con especial énfasis en el llamado ABC del pasatiempo nacional.

Bárbaro Izquierdo Mediavilla, coordinador y fundador de la iniciativa, resaltó que uno de los pilares fundamentales del proyecto radica en la inclusión de todo aquel que desee sumarse al mundo beisbolero.

“Esta es la primera de una serie de clínicas deportivas que pretendemos realizar todos los meses con la finalidad de aumentar el número de adeptos a la pelota”.

“Como una de las ideas nuestras es la inclusión, ya que no vemos el deporte como algo exclusivo de los varones, pretendemos que a partir de la segunda clínica se vinculen algunas muchachas a las que les guste la disciplina”.

Según comentó el formador de varias generaciones de peloteros de la Ciudad de los puentes, con este tipo de actividades se pretende lograr una imbricación entre los niños del proyecto, la comunidad y las glorias deportivas, siempre desde la base del deporte comunitario como escuela formativa.

“El béisbol es un deporte muy dinámico y a la vez con un sinnúmero de cuestiones inherentes a la actividad física, por lo cual realizar estos talleres dota a los pequeños de herramientas que luego pueden poner en práctica”.

Entre fildeos, conexiones de fly o línea y las voces de mando del profesor Bárbaro Izquierdo Mediavilla y su equipo de trabajo, transcurrió la primera clínica popular de aprendizaje de béisbol en la Atenas de Cuba.