Cubanacán celebra el prestigioso premio Top Hotel Partner 2024 otorgado al hotel Blau Varadero

La cadena Cubanacán Hoteles extendió su más cálida felicitación al hotel Blau Varadero por haber recibido el prestigioso premio Top Hotel Partner 2024, un reconocimiento internacional que destaca la excelencia en el servicio y la calidad de la colaboración con operadores turísticos de primer nivel.

Este galardón, que es otorgado por el turoperador alemán Schauinsland-Reisen, se concede anualmente a una selecta lista de hoteles que sobresalen por su alta calidad de servicio, su excelente colaboración con el turoperador y las muy positivas valoraciones de los huéspedes. Para los hoteles que lo reciben, el premio representa una relación de colaboración leal y duradera, basada en la flexibilidad y la confianza mutua.

Directivos de Cubanacán Hoteles, grupo al que pertenece la instalación matancera, felicitaron al colectivo a través de un mensaje en redes sociales: «¡Felicidades a todo el equipo por este merecido logro! Sigan brillando».

El premio Top Hotel Partner es un distintivo de clase mundial que identifica a los hoteles que ofrecen experiencias excepcionales a sus visitantes. Como han expresado otros galardonados, recibir este reconocimiento es un honor que refleja la dedicación de todo el equipo y el compromiso con crear estancias inolvidables para cada huésped.

Para el destino Cuba y para la provincia de Matanzas, este reconocimiento internacional sirve como un respaldo a la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen, posicionando a Varadero como un balneario de altos estándares a nivel global.

El éxito del hotel Blau Varadero no es un hecho aislado, sino el resultado del trabajo cohesionado de sus trabajadores y de la estrategia de la cadena Cubanacán Hoteles, que opera varios establecimientos en destinos cubanos de singular belleza como La Habana, Varadero, Trinidad y los cayos del norte.

Este premio, sin dudas, motiva a todo el colectivo a continuar elevando sus estándares y a ofrecer lo mejor del auténtico y único encanto cubano a todos sus visitantes.