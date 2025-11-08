Donación millonaria del hotel Meliá Internacional Varadero

Aunque aún no terminan las contribuciones, el colectivo del hotel Meliá Internacional Varadero contabiliza un total de millón de pesos transferidos a la cuenta de donaciones para damnificados por el huracán Melissa en el oriente del país, transacción realizada con el Banco de Crédito y Comercio.

Desde la instalación operada por la compañía internacional Meliá y el grupo empresarial Gran Caribe, llega la voz de Alejandro Ríos, secretario del buró sindical, para agradecer a los trabajadores, que en mutuo acuerdo decidieron entregar ese monto, para “nuestros hermanos en las provincias afectadas, y que con los últimos aportes ya asciende a un total de millón 191 mil 500 pesos”.

El joven dirigente sindical estimó que no hay contribución grande ni pequeña, porque “lo importante es dar lo que cada cual pueda. Cualquier ayuda cuenta para quienes lo han perdido todo y es el momento de volver a demostrar el alma solidaria del pueblo. Nosotros, en el turismo, estamos haciendo la parte que nos toca”.

La ayuda no se limita solo a la entrega de dinero. “También la gente ha traído ropas, artículos varios, porque en una casa, todo hace falta. Creo que es bonito prescindir de nuestras pertenencias para compartir lo que tenemos con nuestros compatriotas”, afirmó emocionado. Reconoció el rol decisivo en los aseguramientos de las recaudaciones de Amado Acosta Hernández, subdirector general de esta instalación, y de Félix Martínez Benítez, secretario del comité del Partido.

Como ya es costumbre, la solidaridad desde el turismo de Matanzas comenzó a materializarse desde el mismo instante en que la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos nacionales convocaron a Mis abrazos y mi aporte por un trabajador cubano, llamamiento a la unidad y la solidaridad tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, donde se registraron daños materiales en centros laborales y comunidades.

El Meliá Internacional Varadero estuvo entre los primeros en aportar sus contribuciones, con la misma disposición de satisfacer las cuotas de la patria y de afiliados, lo mismo que las donaciones de sangre, que cualquier tarea de la organización, aseguró Yarisleydis Torriente Sánchez, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo.

La eficiencia suele marcar los cumplimientos de los planes de ingresos turísticos, de costos y gastos, entre otros méritos distintivos de esta bella instalación, con excelentes prestaciones para la celebración de eventos.

Inaugurado el 14 de septiembre de 2019 por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Meliá Internacional Varadero mereció el sello 85 aniversario de la fundación de la CTC, hecho acontecido el 28 de enero de 1939.