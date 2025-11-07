Abanderan a brigada de Etecsa que prestará ayuda en zona oriental

Fue abanderada la brigada de apoyo matancera de trabajadores de Etecsa que partirá hacia el oriente del país para trabajar en la recuperación de las provincias afectadas por el huracán Melissa.

En un acto celebrado en el Parque de la Libertad, los 14 especialistas y técnicos que la conforman hicieron público su compromiso con la tarea asignada.

Fotos: del autor

Fernando Alemán Medina, quien asumió la dirección del grupo de apoyo, reconoce el sacrificio y la entrega de sus compañeros, además del compromiso con las familias afectadas por el evento climatológico.

Los trabajadores matanceros intervendrán en las labores de recuperación y mantenimiento de las telecomunicaciones en las provincias afectadas, para recuperar los servicios en el menor tiempo posible.

El abanderamiento contó con la presencia del primer secretario del Partido en la provincia Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora, quienes despidieron personalmente a los trabajadores.

Lea también