Realizarán I Taller Internacional de Jóvenes Investigadores en Matanzas

La Red de Jóvenes Investigadores José Luis García Cuevas, perteneciente al Ministerio de Educación Superior lanza su convocatoria para el I Taller Internacional de Jóvenes Investigadores, previsto del 25 al 27 de marzo del 2026 con el lema «Conectando ciencia joven para el futuro«.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones Plaza América, ubicado en Varadero, el cual contará con la participación de investigadores de diferentes regiones del país y el mundo. Entre los principales temas a tratar se encuentra la innovación educativa, el impacto social de la ciencia y tecnología, así como el uso de la inteligencia artificial.

Yasniel Sánchez Suárez, coordinador nacional de la Red de Jóvenes Investigadores comenta que el taller se estará realizando en el marco de la IV Convención Internacional Universidad-Sociedad 2026, cuya intención es contar con la participación de esos jóvenes para lograr un intercambio de experiencia entre todos los participantes.

Espacios como estos permiten que se conozcan sus investigaciones y se debatan los resultados. Además, posibilita el desarrollo de la nueva cantera de investigadores para que impulsen el desarrollo científico y técnico en la sociedad.

