El Sub-15 de Matanzas afila el swing con la mira en la final nacional

El equipo Sub-15 de béisbol de Matanzas ya está en plena preparación con el objetivo claro de avanzar más allá de la semifinal y pelear por el título nacional. Bajo la guía del preparador físico Roberto Jesús Pérez Moret, los muchachos afinan cada detalle para llegar en forma al torneo que arrancará en marzo.

“El primer paso es clasificar y hacer un buen papel en la semifinal para llegar a la final”, asegura Pérez Moret, quien trabaja de cerca con los jóvenes peloteros. El año pasado Matanzas dominó la zona central-occidental y se ubicó primero en su grupo, pero el bateo no respondió como se esperaba en la fase decisiva.

“Estamos enfocados en mejorar el contacto. Subimos la carga física en los entrenamientos para que, cuando la bajemos, los muchachos puedan conectar con más fuerza y las conexiones salgan más sólidas”, explica el preparador.

Entre los talentos que destacan en la plantilla está el antesalista Yaniel Martínez, quien ya dio muestras de madurez la temporada anterior. “Yaniel jugó la mitad del torneo como regular y en la semifinal fue designado. Es un muchacho con condiciones para dar el salto pronto al equipo juvenil”, comentó Pérez Moret .

El próximo gran reto para los yumurinos será el Campeonato Nacional Sub-15, previsto para marzo, con sedes aún por definir. En esa etapa se medirán con rivales de peso como Villa Clara, Cienfuegos y Mayabeque. De cada grupo saldrán los dos mejores rumbo a la semifinal.

Aunque el conjunto matancero no ha conquistado aún un título nacional en esta categoría, su mejor resultado ha sido un tercer lugar. El cuerpo técnico y los jugadores trabajan con disciplina y confianza en que este puede ser el año de romper esa barrera.

“Tenemos un grupo talentoso y comprometido. Si logramos que el bateo acompañe al pitcheo y la defensa, podemos soñar en grande”, concluye Pérez Moret, con la serenidad de quien sabe que el esfuerzo diario también se entrena. (Por: Maxdiel Fernández Padrón)

