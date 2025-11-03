El sábado 25 de octubre de 2008, al filo del mediodía, centenares de personas se aglomeraron en el malecón del río San Juan, en las inmediaciones del puente Sánchez Figueras y la Plaza del Mercado.

Corría el rumor de que una embarcación traía un gran tiburón. Desde la orilla varias personas llegaron hasta a divisar una gran aleta.

Mientras la curiosidad aumentaba, los vehículos paraban y llegaban agentes del orden público. El clímax aconteció cuando los tripulantes comenzaron a extraer la descomunal presa, que resultó ser ¡un chasis de camión!

El singular y hasta humorístico suceso quedará registrado como una de las más famosas pescas en el San Juan.

