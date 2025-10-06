De Matanzas

Postales Matanceras: Una palma singular

6 de octubre de 2025 0 comment

En la carretera que conduce del crucero de Crimea hacia La Isabel, en la finca La Escalera, de Jagüey Grande, existió años atrás una singular palma real trilliza.

Al parecer, única de su tipo a nivel nacional, constituía una atracción para visitantes nacionales y foráneos.

El 16 de abril de 1981, el especialista Juan Quintana atribuyó su rareza a una alteración genética durante su desarrollo.

Considerada un símbolo natural del sureño municipio, en la tarde del 21 de mayo de 1984, fue derribada por fuertes vientos que la encontraron debilitada por enfermedades que ya la afectaban.

Ese año, la Dirección Municipal de Cultura y el Gobierno local entregaron la distinción Las Tres Palmas a destacadas personalidades de la cultura en el territorio, mientras su imagen identificaba un buen vino de producción local.

