Hospital Faustino Pérez habilita consulta multidisciplinaria para pacientes con secuelas de arbovirosis

El Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez, en Matanzas, ha puesto en funcionamiento una consulta especializada para la atención integral a personas que presenten secuelas tras padecer dengue o chikungunya, como parte de la estrategia para el seguimiento y rehabilitación de los afectados por arbovirosis.

El servicio, que funciona todos los lunes desde las 8:30 a.m. en el área de Fisioterapia del primer piso de la institución hospitalaria, ofrece atención por orden de llegada y cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por reumatólogos, psicólogos, fisiatras y médicos internistas, garantizando un enfoque completo del proceso de recuperación.

La consulta representa una respuesta concreta del sistema de salud matancero a las necesidades de los pacientes que, superada la fase aguda de estas enfermedades, pueden presentar secuelas como dolores articulares persistentes, fatiga crónica o afectaciones emocionales, con manifestaciones que varían en cada persona.

«Este espacio está diseñado para brindar apoyo en las diferentes etapas de recuperación», explicaron las autoridades sanitarias, destacando que los pacientes también pueden acceder de forma complementaria a los servicios de Medicina Natural y Tradicional que se ofrecen en el mismo centro.

La creación de este servicio especializado refuerza la capacidad de respuesta del principal hospital provincial frente al actual escenario epidemiológico, y demuestra la voluntad de no solo enfrentar la fase aguda de las enfermedades, sino también de acompañar el proceso completo de recuperación de los pacientes.

Con esta iniciativa, la provincia de Matanzas consolida su estrategia de atención diferenciada ante las arbovirosis, reafirmando el principio de que la defensa de la vida y la salud del pueblo constituye una prioridad en medio del complejo panorama epidemiológico nacional, ofreciendo soluciones concretas a quienes continúan afectados por las secuelas de estas enfermedades.