Persisten acciones en Matanzas para el control de arbovirosis

Aunque continúa en aumento el número de febriles relacionados con arbovirosis en la provincia, en la última semana se ha evidenciado una ralentización en dichas detecciones, según refirieron especialistas de Salud Pública de la provincia.

El análisis del comportamiento de las arbovirosis lo hacemos a través de los síndromes febriles inespecíficos, por las llamadas hojas de cargo, que es donde se llevan esas estadísticas. Los pacientes se pueden detectar por pesquisa pasiva (el que llega a los servicios médicos) o pesquisa activa (cuando salimos a buscar los pacientes) Ese monitoreo diario y semanal nos permite conocer cómo se comportan las arbovirosis”, explicó la Dra. Berta Bello, Vice Directora de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

“En la última semana, aunque crece, ha sido un crecimiento más lento con respecto a semanas anteriores; lo que se corresponde con todo lo implementado, con la mayor organización lograda en el enfrentamiento. Este análisis no es para ser triunfalista, sino para redoblar las acciones, porque si abandonamos ahora o bajamos la intensidad, pueden venir otras explosiones de la propia epidemia”.

Al cierre de esta información Matanzas y Cárdenas continuaban siendo los municipios con mayor número de febriles. “En la última semana terminamos con más de 1 000 IgM realizadas, las que todavía no son suficientes. Es responsabilidad de la persona enferma acudir a los servicios de Salud en la medida de sus posibilidades y de sentirse mejor, a partir del sexto día, para poderse realizar el estudio que descartar si tuvo dengue o no. En la provincia se han enviado más de 200 muestras para estudio en el IPK, donde se analiza si son dengue, Chikungunya, Zika u Oropooche, aunque de los dos últimos no se registran casos en Matanzas. Mantenemos la confirmación de Chikungunya en los 13 municipios”.

Igualmente se monitorean las infecciones respiratorias agudas (IRA), si bien la provinciano presenta una situación alarmante en este sentido. “Hay que mantener la vigilancia porque ya en el hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño se ha evidenciado un incremento de atenciones médicas. Hemos intercambiado con los pediatras del servicio y orientado el monitoreo a través del exudado nasofaríngeo, el mismo que se hacía para la covid, sobre todo en los casos más preocupantes, con el fin de conocer qué virus circulan en la provincia. En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas hoy tampoco existen alarma”, aseguró la especialista.

El director provincial de Asistencia Médica, Julio Ernesto Hernández Sánchez, explicó que en el transcurso del mes se ha mantenido la disponibilidad de camas. “Todavía se mantiene activo el síndrome febril y la vigilancia hacia él, pero han disminuido los ingresos hospitalarios. Hemos tenido una vigilancia estrecha, donde todos los pacientes que ingresan con signos de gravedad se discuten por una comisión provincial y se ingresan en las unidades de terapia de atención al grave, donde tenemos ahora un solo paciente reportado de grave en la provincia, que se encuentra en el Hospital Faustino Pérez. Sigue funcionando el centro anexo al pediátrico, en Ciencias Médicas, con sus recursos humanos listos para recibir pacientes”.

Esta semana comenzaron en la provincia acciones intensivas de control de vectores, centradas fundamentalmente en los dos municipios que presentan la situación más compleja. “Luego de la campaña intensiva realizada en Perico, a raíz de la epidemia que se desencadenó en el central España, las acciones de fumigación se centraban en estratos pequeños en todos los municipios, e incluían recogidas de basura y un pequeño trabajo integral en esa zona más afectada para poder mitigar la proliferación del mosquito. Pero al existir un alza de síntomas febriles en Matanzas y Cárdenas se decide realizar una campaña intensiva”, refirió Rony Lázaro Reyes Sánchez, director provincial de Vectores. “Se comenzó a partir de este lunes, en el municipio cabecera, y en una segunda fase se aplicará en Cárdenas, sin dejar desprotegido a los demás municipios donde se sigue trabajando en estratos de riesgo.

“El Ministerio de Salud Pública liberó de la reserva nacional 70 bazucas nuevas que se sumaron a las existentes y se pusieron a disposición de la estrategia de Cárdenas y Matanzas, mientras que los demás municipios tienen alrededor de 85 bazucas para continuar el seguimiento que en ellos se realiza. Esta primera fase intensiva se realiza en las áreas de salud de Versalles, Contreras, Playa y Verdugo, mientras que Milanes, debido al gran universo que tiene el municipio, va a trabajar en la segunda fase junto a Cárdenas.

Aunque existen cinco bazucas destinadas en el área de Milanés para los pequeños estratos o los síndromes febriles donde hoy tengamos mayor conglomerado e IgM positivos. Como parte de la estrategia estamos combinando la fumigación intradomiciliaria (dentro de la vivienda) con la extradomiciliaria, que es la que se realiza con la bazuca grande (TF-95). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias nos apoyaron con un equipo de mayor productividad que se usará en el municipio cabecera”, enfatizó Reyes Sánchez.

El doctor Pablo Feal Cañizares, especialista en primer grado en epidemiología y director de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), quien ha estado chqueando las acciones intensivas que se desarrollan en la provincia para el control de la epidemia, enfatizó en que las enfermedades que se transmiten por vectores, específicamente del mosquito, no tienen una solución en una semana. Llevan tiempo para poderlo resolver, de ahí que insistamos en la participación de las personas con el autocuidado y la autoresponsabilidad.

“Si yo amanezco con fiebre, no debo automedicarme, sino ir a un médico y que sea él quien diagnostique si es dengue u otro problema de salud. Si cae en el grupo de las personas que tienen sospechas de una arbovirosis, su atención será diferenciada. Importante también son las acciones en casa para controlar la infestación por el mosquito. No hacemos nada con fumigar, administrarle abate a los depósitos de agua, si las personas después botan las vasijas y el abate, si no tapan el tanque, no abren las puertas cuando pase el extradomiciliario. Tenemos una responsabilidad compartida para con la salud. Las intervenciones que se están haciendo llevan un movimiento de manera integral para un mejor control de la epidemia”.

