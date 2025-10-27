Bandec en III Feria de Negocios de los Actores Económicos de Matanzas

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) estará presente en la III Feria de Negocios de los Actores Económicos que se efectuará en Matanzas del 29 al 31 de octubre, y tendrá como escenario la Oficina del Conservador de la Ciudad.

“Estaremos exponiendo sobre nuestros servicios, el financiamiento al sector estatal y no estatal, además de lo relacionado con banca electrónica y pagos digitales. Entregaremos tarjetas multibancas a los clientes que aún no las poseen, para facilitarle el acceso a los canales de pago”, explicó Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec.

La participación del sistema bancario en este evento tiene entre sus objetivos interactuar con los expositores y visitantes para intercambiar experiencias, exponer productos y servicios, y generar alianzas estratégicas.

También asesorar a los representantes de las Mipymes y en general a los actores económicos en función de las posibilidades de financiamiento a los que pueden acceder y sobre su inserción en el proceso de bancarización de las operaciones por las ventajas que ofrecen.

Lea también