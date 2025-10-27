Economía

Bandec en III Feria de Negocios de los Actores Económicos de Matanzas

Foto del avatar 27 de octubre de 2025 0 comment
Bandec en III Feria de Negocios de los Actores Económicos de Matanzas

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) estará presente en la III Feria de Negocios de los Actores Económicos que se efectuará en Matanzas del 29 al 31 de octubre, y tendrá como escenario la Oficina del Conservador de la Ciudad.

“Estaremos exponiendo sobre nuestros servicios, el financiamiento al sector estatal y no estatal, además de lo relacionado con banca electrónica y pagos digitales. Entregaremos tarjetas multibancas a los clientes que aún no las poseen, para facilitarle el acceso a los canales de pago”, explicó Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec.

Bandec en III Feria de Negocios de los Actores Económicos de Matanzas

La participación del sistema bancario en este evento tiene entre sus objetivos interactuar con los expositores y visitantes para intercambiar experiencias, exponer productos y servicios, y generar alianzas estratégicas.

También asesorar a los representantes de las Mipymes y en general a los actores económicos en función de las posibilidades de financiamiento a los que pueden acceder y sobre su inserción en el proceso de bancarización de las operaciones por las ventajas que ofrecen.

Lea también

Matanzas: Nueva imagen para el mercado El Bosque

Matanzas: Nueva imagen para mercado El Bosque

Jessica Acevedo Alfonso – Como un mercado de nuevo tipo reabrió este jueves sus puertas a la población matancera el Mercado Agroindustrial Estatal (MAE) El Bosque, enclavado… Leer más »

Recomendado para usted

Un torreón en Varadero

Postales Matanceras: Un torreón en Varadero

déficit-unión eléctrica-une

Unión Eléctrica prevé afectación de 1775 MW

Premian VIII Salón Provincial El Artesano

Premian VIII Salón Provincial El Artesano

Foto del avatar

Sobre el autor: Ana Cristina Rodríguez Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *