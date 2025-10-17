Matanzas: Nueva imagen para mercado El Bosque

Como un mercado de nuevo tipo reabrió este jueves sus puertas a la población matancera el Mercado Agroindustrial Estatal (MAE) El Bosque, enclavado en la barriada de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Matanzas, luego de recibir una reparación y reestructuración de sus servicios para brindar una mejor imagen y mayor confort a sus clientes.

Gestionado por Acopio, que asume el compromiso de mantener variados productos a mejores precios, el espacio posee en la actualidad 12 puntos de venta donde se expenden viandas beneficiadas, productos empacados, cárnicos, producciones industriales, carbón entre otras ofertas que contribuyen con la alimentación del pueblo.

Àngel Blanco Araña, jefe del colectivo laboral EL Bosque precisó que es posible pagar en el MAE por las dos plataformas para desarrollar el pago electrónico establecidas en el país, Transfermóvil y EnZona y que a su vez la empresa crea estrategias para mantener el abastecimiento constante.

Asimismo, se prevé la realización de ferias comerciales los domingos en aras de acercar los alimentos a los matanceros.

Elena Estrada, cliente asidua resaltó los cambios acontecidos en el local que ahora exhibe mayor organización, belleza y nuevas ofertas. Al mismo tiempo, enfatizó en la necesidad de mantener la oferta, la variedad y los precios, así como la buena atención a quienes allí acuden.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Marieta Poey Zamora, gobernadora provincial, el General de División Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central acompañados de otras autoridades del territorio asistieron a la inauguración.

Sabines Lorenzo explicó que estas obras, inauguradas en saludo al aniversario 332 de la fundación de San Carlos y San Severino de Matanzas, forman parte de una estrategia para rescatar espacios que contribuyan al beneficio de la población matancera. Asimismo, exhortó a los trabajadores del MAE a mantener el buen trato, las ofertas y a bajar, en la medida de lo posible, los precios.

El Bosque prestará servicios de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. El domingo lo hará hasta las 11 de la mañana.

Los mercados de nuevo tipo se distinguen por contar con variedad de ofertas de productos de diferentes calidades y precios, imagen, presencia de marcas, productos beneficiados, semielaborados y elaborados. Además, de por tener buenas características técnicas constructivas, bien identificado, reflejar una buena imagen, limpieza, organización, pizarras informativas de precios actualizados.

