Aviso de ciclón tropical No. 7: Tormenta Tropical Melissa casi estacionaria en el mar Caribe

24 de octubre de 2025 0 comment
Tormenta tropical Melissa

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, manteniéndose casi estacionaria.

A las seis de la mañana su región central se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 260 kilómetros al sur-sudeste de Kingston, Jamaica.

Melissa mantiene sus vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 1001 hectoPascal.

Durante el fin de semana la tormenta tropical Melissa seguirá con un movimiento lento acercándose a Jamaica y los mares al sur de Cuba. Se prevé un fortalecimiento gradual, seguido de una rápida intensificación.

Seguimiento de tormenta tropical Melissa
Foto: tomada de Windy

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy viernes.

