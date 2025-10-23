Victoria azulgrana en la Champions

El Fútbol Club Barcelona goleó en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions en el estadio Lluis Company, de Montjuic, al Olimpiacos club de fútbol griego.

La masía dijo presente y de mano de Fermín López, Dro Fernández y Lamine Yamal aseguraron la victoria del club catalán, dando una exhibición de buen fútbol de cara al Clásico español a disputarse el 26 de octubre.

López anotó un Hat trick de goles, Yamal un penal y el jugador inglés Marcus Rashford complementó con un bracket la goleada de seis perforaciones a la portería rival.

El Olimpiacos, en el inicio de la segunda mitad del encuentro, aprovechó el desajuste de la defensa rival para descontar la ventaja por la vía del penal, pero una expulsión minutos después desató la ofensiva catalana para sentenciar el encuentro.

El Barça, con esta victoria, mejora sus probabilidades para luchar por el título de la Liga de Campeones. (Por Maxdiel Fernández Padrón)

Lea también