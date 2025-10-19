Confianza, el factor que hace un mejor pícher a Silvio Iturralde

Creo que la confianza constituye el factor más determinante en mi evolución como pícher, aseguró hoy Silvio Bruno Iturralde, integrante de Cocodrilos de Matanzas, que busca su sexta victoria en la LXIV Serie Nacional de Béisbol (SNB).

Iturralde, de apenas 19 años de edad, manifestó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la seguridad que le transmiten sus entrenadores directos, Jonder Martínez y Frank Sánchez, mucho influye en su desarrollo como lanzador, que lo sitúa actualmente entre los serpentineros más ganadores del clásico beisbolero en la mayor de las Antillas.

Lo que me repiten más a menudo es que no pierda el enfoque, que me mantenga disciplinado en la preparación para cosechar buenos resultados y hasta ahora el trabajo se nota, añadió el derecho de esta urbe, quien también destacó en los entrenamientos de pretemporada.

Para la Serie 64 nos ejercitábamos hasta tres veces al día, con sesiones en la mañana, alrededor del mediodía y en la tarde, esta última con mucha implicación en el aspecto físico porque alternábamos ejercicios en loma y arena, apuntó el también exintegrante de selecciones nacionales de Cuba en categorías de base.

Sobre su rendimiento discreto en la Serie Nacional sub-23, celebrada este mismo año, el prometedor tirador subrayó que arrastró cierto cansancio físico, después de intervenir en copas locales y eventos internacionales en períodos cortos de tiempo.

Ahora me siento mucho mejor y espero que la buena dinámica en mi desempeño perdure para ayudar a los Cocodrilos, sentenció vía WhatsApp el colíder en victorias del campeonato con cinco.

Envuelto en su segunda SNB, Iturralde exhibe, hasta la fecha, cinco sonrisas y un revés, con promedio de 2.43 carreras limpias por juego, porcentaje de embasado (WHIP) de 1.14, además de 18 ponches y 13 boletos en 33.1 entradas de actuación. (Por: Boris Luis Cabrera | Foto de Yadrian Rivero)