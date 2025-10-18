Poemario de joven autor cubano en feria del libro en México

Una nueva edición del poemario “El rumor de un lejano galope de caballos”, del joven escritor cubano Pablo G. Lleonart, será presentado hoy, a las 3:30 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Cuernavaca en México.

Con edición de María Vázquez y bajo el sello de la editorial independiente mexicana La Herrata Feliz, que incorpora a su catálogo la obra del autor caribeño, el texto llega con cuatro poemas inéditos que no figuran en la versión publicada en Cuba por Ediciones Áncoras en 2023.

Pablo G. Lleonart confesó sentirse “lleno de orgullo” por formar parte del catálogo de La Herrata Feliz, una editorial que admira desde hace años y de la cual atesora en sus anaqueles libros como «El rizoma como un campo de huesos rotos», de la escritora norteamericana Margaret Randall.

«Para los lectores es en esencia el mismo libro, pero al mismo tiempo no lo es. Los escritores decimos que ningún libro está acabado porque siempre con el paso del tiempo lo revisamos, los vamos cambiando porque tampoco somos las mismas personas», reflexionó Lleonart.

Respecto al volumen y el contexto de creación, Lleonart explicó que la mayoría de los poemas los escribió en 2020, durante el difícil período de la pandemia de COVID-19.

El título alude textualmente a un fragmento del libro “Facundo”, del escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, en el cual el personaje, al borde de ser vencido por un tigre, escucha “el rumor de un lejano galope” que le infunde esperanza; concepto que defiende el poemario de Pablo G. Lleonart.

El rumor de un lejano galope de caballos fue presentado en la Feria del Libro de La Habana 2024 y obtuvo los premios de la Crítica Orlando García Lorenzo que otorga la Unión de Escritores y Artista en Matanzas (Uneac), y el Mangle Rojo de Poesía en 2020. (Por: Blanca Bonachea Rodríguez/ACN)