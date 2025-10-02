Avanza recuperación de la Base de Supertanqueros de Matanzas

Nuevos tanques en la Base de Supertanqueros de Matanzas. Foto: Minem en X.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó a través de su cuenta en X que avanza a buen ritmo la construcción de los cuatro nuevos tanques en la Base de Supertanqueros de Matanzas, instalación estratégica para la seguridad energética del país.

La obra contempla un total de 14 objetos constructivos, entre los que se incluyen viales, cercados, interconexiones y sistemas auxiliares, todos con niveles de seguridad fortalecidos.

A casi tres años del incendio que en agosto de 2022 destruyó cuatro depósitos y ocasionó la pérdida de 200 000 metros cúbicos de almacenamiento de combustibles, los trabajos muestran avances palpables. Los nuevos tanques —identificados como el 88, 49-1, 86 y 87— se levantan gracias a la colaboración entre Cuba y China.

La Empresa Comercializadora de Combustibles es la inversionista principal de esta obra, que incluye además unos dos kilómetros de cercado perimetral y siete kilómetros de asfalto en las vías de acceso. Los tanques, edificados con mayor distancia entre ellos, dispondrán de modernos sistemas de pararrayos y otras medidas de seguridad.

El propósito fundamental es dotar a la terminal y a la zona industrial de Matanzas de una infraestructura más robusta, menos vulnerable y con una imagen renovada, en consonancia con el objetivo estratégico de reforzar la seguridad en las operaciones de almacenamiento y distribución de combustibles.

