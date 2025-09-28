De Matanzas

Ultiman detalles para funcionamiento del proyecto Reunión de Pueblos Solidarios

Periódico Girón 28 de septiembre de 2025 0 comment
En la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) 13 de Marzo, de Unión de Reyes, se ultiman los detalles para la puesta en funcionamiento del proyecto Reunión de Pueblos Solidarios, una iniciativa que permitirá ampliar la fuente laboral para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, mediante una mini industria destinada al procesamiento de alimentos del campo y la generación de subproductos.

El proyecto, valorado en 40 mil euros y desarrollado en colaboración con la provincia de Valencia, España, incluye la donación de un equipamiento moderno que permitirá elevar los niveles productivos de la entidad, destacó Pedro Ríos, presidente de este polo productivo.

Entre las máquinas donadas destacan una lavadoras, un molino de 500 kilogramos por hora, marmitas de gran capacidad, neveras para congelación, equipos de laboratorio y una pequeña cafetería. Estas tecnologías permitirán incrementar la capacidad productiva de media tonelada diaria a 3,5 toneladas en un turno de ocho horas.

La nueva planta procesará cultivos como tomate, mango, guayaba y yuca, con el objetivo de aprovechar los picos de cosecha y evitar pérdidas. Además, los subproductos generados se destinarán a la producción de pienso para animales, lo que abre otra vía de ingresos y contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria de la comunidad, dijo el directivo.

Actualmente, la cooperativa trabaja en la instalación eléctrica y en la preparación de condiciones para incorporar paneles solares, con vistas a garantizar un suministro energético estable y la climatización adecuada para conservar los productos.

Según Pedro Ríos, presidente de la CPA, se espera que en octubre la mini industria comience a operar en su máxima capacidad, consolidándose como una nueva fuente de desarrollo económico y social para el municipio.

(Texto y fotos: Yaudel Rodríguez Vento)

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

