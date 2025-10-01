Desarrollan en Matanzas XVII Comprobación al Control Interno

Catorce empresas y dos Consejos de la Administración Municipales son objeto en Matanzas de la XVII Comprobación Nacional al Control Interno desde mediados de este mes hasta el 31 de octubre.

Este ejercicio tiene lugar, como en todas las provincias del país, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los sistemas agropecuarios locales y su rol dentro de la empresa estatal socialista.

Entre las prioridades se encuentran el análisis de la contratación y control de productos agropecuarios y el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional.

Participan y velan por el correcto desarrollo de la Comprobación trabajadores de la Contraloría, Auditoría y Oficina Nacional de Normalización, así como estudiantes selectos de la Universidad de Matanzas.

Al igual que en anteriores oportunidades, las carreras de Derecho, Agronomía y el Técnico Superior de Auditoría y Contabilidad figuran en este accionar para vincular la academia a un proceso práctico tan complejo y necesario como es la Comprobación.

