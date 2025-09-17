Excelencia, sabor y creatividad distinguieron a Varadero Gourmet

Más de 700 participantes, entre ellos visitantes de Perú, México, España, República Checa, Chile, China, Italia, Líbano y Canadá, se dieron cita en la recién concluida edición del Festival Internacional Varadero Gourmet.

Bajo la temática Sabores sin fronteras, la magia de la cocina fusión con alma cubana, se reunieron expositores, delegados y concursantes, en un evento que tuvo entre sus nuevos proveedores a la Embajada de Perú.

“Constituyó un excelente espacio de capacitación para mejorar la calidad de nuestros servicios. En esta edición se logró aumentar la participación de extranjeros y empresas nacionales, con más de 8 nuevos expositores”, refirió Zulema Afá Tomlinson, directora del Centro de Convenciones Plaza América, al frente del festival.

Conferencias, paneles, presentaciones y degustaciones a cargos de chefs y otros ponentes de Palmares, Cadenas Hoteleras, Revistas, embajada de Perú, Asociación de Sommeliers de Cuba y otros invitados, un taller de franquicias, presentación de libros, competencias de cocina, coctelería, sommeliers, servicio gastronómico, animación y mejor estand, además de un coctel maestro por los 15 años de Bar Los Beatles, sobresalieron en esta decimoquinta edición.

En la competencia, entre estands participantes del Festival Internacional Varadero Gourmet, participaron 25 que se expusieron a la rigurosa evaluación de un jurado, donde se alzó con el primer lugar una empresa cuya marca es ícono de identidad y tarjeta de presentación de la nación: Ron Havana Club.

El segundo escaño fue para empresa comercializadora ITH, cuyo estand resultó el más concurrido y sus mesas de trabajo estuvieron siempre ocupadas en múltiples intercambios comerciales; mientras que el tercer lauro lo mereció Acopio Granma, distinguida por el diseño original del espacio, la presentación lograda de más de 22 productos, la decoración, utilizando elementos naturales y paredes impresas con los usos recomendados de los productos expuestos y el empleo de medios audiovisuales.

