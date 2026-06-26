Costa de Marfil afianza clasificación con victoria ante Curazao

En su última presentación de la fase clasificatoria del Mundial de Fútbol 2026, la selección de Costa de Marfil doblegó a Curazao dos goles por cero, para afianzarse en el segundo puesto del grupo E por detrás de Alemania.

El equipo africano lo empezó ganando desde el inicio porque a los siete minutos se adelantó en el marcador tras un error en salida del fondo del equipo caribeño desde la derecha de su defensa.

Nicolas Pepé. Foto: tomada del perfil de Instagram de la FIFA

El joven atacante marfileño Yan Diomande, de apenas 19 años, sacó un centro al corazón del área para que su compañero Nicolas Pepé rematara a placer y estableciera el 1 a 0 parcial.

El resto de esa primera parte tuvo llegadas de los dos planteles, con Curazao arriesgando un poco más, pero nunca logró inquietar la portería custodiada por Yahia Fofana.

Con el paso de los minutos, Costa de Marfil empezó a sentirse cómodo en el partido y genera juego y llegadas claras a la portería rival.

En la segunda parte, con la comodidad que ofrecía el saberse dueños del marcador, los marfileños manejaron los hilos del juego para generar una oportunidad clara que Pepé no desaprovechó para firmar el segundo de los suyos y su segunda diana de la jornada.

En un partido que tuvo como máxima figura al atacante del club Villarreal de la Liga Española, Costa de Marfil consiguió incluirse en la ronda de dieciseisavos de final, instancia en la que concurre por primera vez en su historia.

En otro choque de la jornada, Suecia y Japón no pasaron del empate a uno en el cierre de las acciones de ambas selecciones en el apartado F.

El cotejo desarrollado en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos, ante más de setenta mil aficionados, vio como los del gigante asiático se adelantaban en el encuentro por intermedio de Daizen Maeda al 56 de la segunda parte.

Foto: tomada del perfil de Instagram de la FIFA

Antony Elanga consiguió la igualdad para los dirigidos por Graham Potter apenas minutos después de que los japoneses abrieron el marcador.

Con el reparto de puntos Japón clasificó de manera directa a la fase eliminación, mientras Suecia deberá aguardar a que finalice el resto del grupo para poder ocupar un puesto entre los mejores terceros lugares del torneo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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