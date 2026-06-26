Estados Unidos avanza líder, Australia sobrevive y Turquía decepciona

El telón del Grupo D, de la Copa Mundial de Fútbol 2026 ha caído, dejándonos un desenlace lleno de contrastes. Estados Unidos, en condición de anfitrión, consolidó el liderato con 6 puntos, secundados por las escuadras de Australia y Paraguay que hicieron los deberes para alcanzar las 4 unidades.

La otra cara de la moneda la protagonizó Turquía que, pese a una victoria en la última jornada, firmó un fracaso rotundo.

El camino del conjunto estadounidense fue de más a menos, aunque le bastó para dominar la zona. Los estadounidenses arrancaron el Mundial imponiendo respeto, tras golear 4-1 a Paraguay y someter 2-0 a Australia en la segunda fecha.

Sin embargo, en la jornada de cierre mostraron vulnerabilidades insospechadas al caer 3-2 frente a una escuadra turca que ya estaba eliminada. A pesar de monopolizar el ataque con 19 remates y un 53% de posesión, los goles tempraneros de Auston Trusty y Sebastian Berhalter no evitaron la caída en el minuto 98.

Ahora, el anfitrión tiene la mirada puesta en los dieciseisavos de final, donde chocará contra Bosnia y Herzegovina, un reto que les exigirá recuperar la solidez de sus primeros encuentros.

El duelo a vida o muerte por el segundo boleto a la siguiente fase se libró entre Australia y Paraguay, culminando en un empate sin goles. Los «Socceroos» controlaron el partido con un 56% de posesión y 12 remates, administrando la ventaja que les daba el reglamento.

Al finalizar ambas selecciones con 4 puntos —con un balance idéntico de una victoria, un empate y una derrota—, la pesada losa de la goleada inicial sufrida por la «Albirroja» fue su condena definitiva.

La diferencia de goles favoreció a los oceánicos y sentenció a los sudamericanos al tercer lugar, una posición que, dado al nuevo formato de clasificación, donde los ocho mejores terceros van a la siguiente ronda conservan grandes posibilidades de pasar.

El gran asterisco del torneo, sin lugar a dudas, se lo lleva Turquía. El cuadro europeo aterrizó en territorio mundialista como una selección de la cual se esperaban grandes cosas, pero su incapacidad para sumar ante Australia (0-2) y Paraguay (0-1) los borró del mapa prematuramente. Su única redención llegó en la despedida, donde demostraron su verdadero potencial al vencer a Estados Unidos.

Las anotaciones de la joya Arda Güler, Baris Alper Yilmaz y un agónico tanto de Kaan Ayhan en el descuento sirvieron como un leve consuelo para una afición que esperaba ver a su equipo en las rondas eliminatorias, dejando una sensación de que despertaron demasiado tarde.

Estados Unidos avanza, pero con una necesaria llamada de atención táctica de cara a su choque contra los bosnios. Australia y Paraguay celebran sus capacidades de resistencia, mientras aguardan para conocer a su próximo rival en los dieciseisavos.

Por su parte, Turquía hace las maletas de forma prematura; cargando con el peso de ser una de las grandes decepciones de esta primera fase del Mundial 2026. (Texto por: Diego Riera, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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