Unión Eléctrica: afectación de 2245 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2208 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 5001 MWh, con 775 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 995 MW, la demanda 2863 MW con 1866 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Principales incidencias

Generación Térmica

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Total de MW afectados por esta causa: 311 MW fuera de servicio.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203 MW

Pronóstico para el horario pico

Se prevé la entrada para el horario pico de la unidad 5 de la CTE Mariel con 65 MW y la salida de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 75 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1065 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2215 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2245 MW en este horario. (Con información de Unión Eléctrica)

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