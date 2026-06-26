Un verano con mi gente

Pronto arribará el mes de julio, y junto con él intensos días de calor y ocio. El verano es una de las temporadas del año más esperadas por la familia cubana, sobre todo por la programación de actividades culturales y recreativas próximas a ocurrir para regocijo de todos.

Acerca de ello, Noslen González Sosa, subdirector provincial de Cultura, brindó un esbozo de lo que será la vida cultural en Matanzas durante los próximos dos meses, bajo el lema “Verano con mi gente”.

El directivo explica que se ha diseñado una extensa programación recreativa para el disfrute del pueblo matancero. Esta comenzará desde el 28 de junio hasta el 30 de agosto, y tendrá como principales escenarios los barrios, parques y comunidades.

“A pesar de todavía no comenzar de manera oficial la temporada veraniega, ocurre una antesala, el evento Atenas Rock: La Manigua Invencible, del 25 al 28. Esta tiene lugar en el campismo popular Río San Juan. Un evento realizado por la Asociación Hermanos Saíz, dedicado a su aniversario 40, que reunirá a todos los fanáticos de dicho género musical”.

El inicio de la temporada estival estará caracterizado por un despliegue de actividades en los 13 municipios de la provincia, con la presentación del talento del Movimiento de Artistas Aficionados, la Brigada de Instructores de Arte y agrupaciones profesionales de los propios territorios.

“Durante esa fecha, estará con nosotros Teatro Tuyo, entre el 27 y el 28, en la Sala Pepe Camejo, con el espectáculo Umbral. Asimismo, en el Parque de la Libertad habrá ruedas de casino, gracias al proyecto Retomando el Son, la Orquesta de Nuevo Son y otros invitados.

“Además, los centros culturales de Artex estarán abiertos a la familia matancera, con parques inflables, ofertas gastronómicas y la reapertura de su piscina”.

En julio, el día 6 se festejará el aniversario 104 del natalicio de la gran poetisa Carilda Oliver Labra. Será un lunes dedicado a la literatura y de homenaje a los poetas matanceros. Por otra parte, del 10 al 12 se efectuará la Jornada de la Paz Mundial, una manera desde las artes matanceras de hacer un llamado a la paz en tiempos tan abruptos.

Otra de las novedades será el Cine Móvil. Según comenta el subdirector de Cultura, todos los jueves se contará con esta opción en diferentes comunidades del municipio Matanzas. Una iniciativa del Centro Provincial de Cine para compartir con el público películas cubanas como Doble play, del realizador matancero Carlos Daniel Hernández León, Nora y la nueva serie de animados de Elpidio Valdés, por el aniversario 65 de los Estudios de Animación Icaic.

Otra oportunidad será el festival de clarinetes, Ciudad de los Puentes, que tendrá lugar del 8 al 11, y junto a ello la Feria de Arte Popular adaptada a los tiempos actuales. González Sosa afirma que en los 13 municipios estarán presentes los artesanos y grupos portadores defendiendo la identidad cubana.

“Desde el 14 al 19 se efectuará una jornada llamada Por una infancia feliz, en celebración del Día de los Niños. Se presentarán proyectos socioculturales, magos, payasos, instructores de arte, para celebrar de conjunto con todas las organizaciones esta fecha tan especial para los más pequeños de la casa. Asimismo, se desarrollará el Festival de Interpretación Musical Infantil Duendecillo de los Puentes, que va a poner de fiesta la música infantil cubana”.

Como cada año, se llevarán a cabo los esperados talleres, con las casas de cultura de cada comunidad, los instructores de artes, especialistas y bibliotecas. Además, se celebrará el Día de la Rebeldía, en el cual, afirma el directivo, se mantienen las rutas de verano y cada territorio está tomando alternativas para asumirlas.

Llega agosto cargado de actividades, sobre todo destacan algunas de los municipios como el festejo de la Semana de la Cultura de Colón.

“Para ello existe un riquísimo programa, con el objetivo de rescatar sus tradiciones, un homenaje a sus oficios y el orgullo de ser colombino, mientras que en Cárdenas transcurrirá la jornada Virgilio Piñera.

“En cuanto a la programación de los colectivos de las artes escénicas Teatro de Las Estaciones, Teatro Icarón, Teatro del Sur, la Compañía Danza Espiral, Nova Danza, la Compañía del Circo La Rueda, estarán en barrios, parques, salas de teatro, con diferentes alternativas”.

Los días 11, 12 y 13 serán muy especiales, pues comienzan los festejos por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En Matanzas se celebrará la jornada Fidelísimos, durante la cual se harán exposiciones, galas, homenajes, cantatas, recitales de poesía, así como la entrega del premio Poesía Militante.

Al unísono, se cumple el aniversario 25 de uno de los proyectos socioculturales más importantes de la urbe yumurina, hablamos de Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueño, de la maestra María Eugenia, que día a día entrega arte para y desde la comunidad. Por ello, el Teatro Sauto abrirá sus puertas para celebrar la trayectoria profesional de tan distinguido grupo.

Otro aspecto importante es la llegada de la Feria Internacional del Libro a Matanzas, del 20 al 23. “Para esta ocasión estamos diseñando un rico programa de coloquios, presentaciones, conciertos y espectáculos. Esta vez tendremos la particularidad de que debido a las condiciones actuales no lo haremos en el recinto ferial, sino que nos vamos a mudar hacia el Parque de la Libertad, como epicentro cultural, y a la red de instituciones como la Sala White, Museo Farmacéutico, Biblioteca Provincial y la Casa de Ediciones Matanzas.

“Acerca del cierre del verano, el Ministerio de Cultura está haciendo todas las coordinaciones para mantener, de conjunto con el Ministerio del Turismo, el Festival Varadero Josone, del 24 al 30, como una de las acciones para llevar al pueblo las primeras figuras que hoy defienden la música cubana”, expresó el subdirector de Cultura Provincial.

No obstante, el directivo comenta que en los 13 territorios de nuestra provincia se estarán haciendo diferentes actividades para celebrar los últimos días de vacaciones.

“El verano en nuestro país es el momento donde el cubano crece en la alegría, la espiritualidad y el disfrute; acompañado del trabajo cultural, pero de igual manera de la dirección de Campismo, la gastronomía y el Inder. Nada detendrá la alegría, el amor y la entrega de cada artista para celebrar”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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