13 de septiembre de 2025
XV Festival Varadero Gourmet: expresión de cubanía

El XV Festival Internacional Varadero Gourmet, celebrado en el icónico balneario cubano, se ha consolidado como un evento que no solo promueve la exquisitez culinaria, sino que también proyecta la cubanía como un sello distintivo ante el mundo.

Carlos Arce, consultor de Marketing y colaborador de la Empresa Extrahotelera Palmares S. A. en el evento, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la cubanía, vista desde la cultura gastronómica, fortalece la posición de la mayor de las Antillas como destino turístico.

Confeciones del FCBC en Varadero Gourmet

La cita se consolida como un ejemplo de cuánto es capaz de hacer este archipiélago con sus valores y lo que pueda dar a conocer al mundo, subrayó.

Varadero Gourmet no es solo un festival gastronómico, es una ventana al mundo que muestra cómo Cuba utiliza su cultura y su cocina para conectar con otras naciones.

Con cada edición, el festival refuerza su compromiso de preservar las raíces culinarias mientras abraza la innovación, convirtiéndose en un referente de la gastronomía caribeña y un símbolo de identidad.

Exhibe Fondo Cubano productos para sustituir importaciones

El encuentro culinario que se inició el jueves último y se extenderá hasta este 13 de septiembre, tiene como sede principal al Centro de Convenciones Plaza América y se desarrolla bajo el eje temático “Sabores sin fronteras. La magia de la cocina fusión con alma cubana”.

