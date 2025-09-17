Falleció el compañero Ricardo Cabrisas Ruiz

En la tarde del martes 16 de septiembre falleció en La Habana el compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro de la República de Cuba, con una destacada trayectoria al servicio de la Revolución.

Cabrisas Ruiz nació el 21 de enero de 1937, en La Habana, y se graduó como Bachiller en Ciencias y de la Escuela de Comercio Exterior. También realizó estudios en Ciencias Políticas.

Participó en las actividades revolucionarias organizadas contra la tiranía de Batista por el movimiento estudiantil en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciego de Ávila, así como en la FEU y el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, en la Universidad de La Habana, cuando cursaba la carrera de medicina. En 1959 ingresó en la Marina de Guerra Revolucionaria y luego prestó sus servicios en el Ministerio del Interior.

A partir de 1961 se incorporó al trabajo del Ministerio de Comercio Exterior; fue Consejero Comercial en Uruguay, Chile y Canadá; delegado Observador de Cuba ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); Director de Política Comercial con América Latina; Vicecomisionado General de Cuba ante la EXPO´67; Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Cuba ante el Gobierno de Japón, Viceministro y Ministro del Comercio Exterior desde 1980 hasta el año 2000.

Por su probada capacidad, fue nombrado Ministro de Gobierno y ocho años después designado Vicepresidente del Consejo de Ministros; simultáneamente con esta responsabilidad también se desempeñó en años recientes como Ministro de Economía y Planificación y luego como titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El compañero Cabrisas Ruiz formó parte de delegaciones oficiales de Cuba a numerosos eventos internacionales en países de América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África. Presidió por la parte cubana las comisiones intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con China, Rusia, Angola y Venezuela.

Gozó de la confianza plena del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y de la Dirección del Partido, el Estado y el Gobierno.

Sencillo, modesto y austero, resultó galardonado con múltiples reconocimientos nacionales y extranjeros, entre ellos resaltan el título honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba y el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente. Fue miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La Revolución pierde a un cuadro cuya fidelidad, conocimientos y capacidad lo hicieron merecedor del respeto y confianza para encomendarle altas responsabilidades, como la de representar a Cuba en la arena internacional y en debates de política y comercio exterior.

Muy triste noticia para #Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruíz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento. pic.twitter.com/sR6WQCN8Q4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 16, 2025

El homenaje póstumo se le rendirá este miércoles 17, a partir de las nueve de la mañana, en la sede del Consejo de Ministros, lugar donde se consagró al trabajo gran parte de su vida. Lleguen a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias.

