Constructores de Varadero reciben Condición de Vanguardia Nacional

La Empresa de Construcción y Montaje de Obras de Varadero y su Filial «Equivar» fueron declaradas Vanguardias Nacionales del sector, en reconocimiento a su destacado cumplimiento productivo y accionar sindical.

El premio, entregado en un acto con presencia de autoridades locales, resaltó la consagración de unos trabajadores que continúan el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y se crecen ante las dificultades, combinando misiones en el polo turístico de Varadero y en proyectos energéticos clave para la provincia.

Con la entrega del estímulo de Vanguardia Nacional a dos entidades del territorio, el sector de la construcción en Matanzas demostró una vez más por qué es considerado «uno de los pilares más importantes con que cuenta el país».

La Empresa de Construcción y Montaje de Obras de Varadero y la Empresa Filial «Equivar» fueron reconocidas por sus excepcionales resultados en el último año, durante una ceremonia que también homenajeó a trabajadores con décadas de entrega ininterrumpida.

Misael Rodríguez Llanez, Secretario del Sindicato de Trabajadores de la Construcción e Hidrología, presidió el acto y destacó el sentido de pertenencia y la consagración de estos colectivos. «Cada hombre y mujer continúan el legado de los primeros que llegaron a Varadero a principios de los años 90 para impulsar las inversiones en el turismo, misión encomendada por Fidel», afirmó Rodríguez Llanez.

El dirigente sindical elogió específicamente el desempeño de estos constructores en el montaje de los Parques Solares Fotovoltaicos instalados en la provincia de Matanzas, una tarea compleja que han cumplido con éxito «sin renunciar a las obligaciones en el balneario», demostrando versatilidad y compromiso con el desarrollo nacional.

El acto de entrega sirvió también para otorgar la Distinción «Armando Mestre» a varios trabajadores con más de 20 años de servicio ininterrumpido, honrando así una trayectoria de dedicación.

De igual forma, se rindió homenaje a un grupo de fundadores del Contingente «Héroes de Playa Girón», subrayando la profundidad histórica y el valor de la experiencia en la fuerza constructora cubana.

Las máximas autoridades del municipio de Cárdenas acompañaron a los constructores durante la ceremonia, reafirmando el apoyo institucional a un sector que, según se resaltó, «vence carencias y continúa con su entrega diaria en cada misión».

Con información de Alexei McIntosh