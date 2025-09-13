Exhibe Fondo Cubano productos para sustituir importaciones

Vajilla cerámica, uniformes, mantelería y objetos utilitarios de madera y mimbre se incluyen entre los artículos que exhibe la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) de Matanzas en el XV Festival Internacional Varadero Gourmet, como opciones para sustituir importaciones.

En la edición anterior del evento que tradicionalmente se celebra en el Centro de Convenciones Plaza América participamos por primera ocasión, y a partir de los resultados decidimos repetir la experiencia en este 2025 y mostrar productos líderes, de mucha utilidad para el ámbito de la gastronomía, comentó Félix García Ruau, director del FCBC en la provincia de Matanzas.

Al igual que en el año precedente concretamos contratos con entidades hoteleras de las cadenas Meliá y Gran Caribe, que encuentran utilidad en la vajilla cerámica que incluye variantes actualizadas para esta edición del Festival, añadió el directivo.

También con la venia del FCBC, por iniciativa de Alexander Rodríguez Castellanos, curador, artesano y diseñador, se exponen botellas decoradas por Alina Morales Wong, piezas donde los materiales textiles recrean elegantes indumentarias para engalanar los cuerpos de cristal.

Rodríguez Castellanos resaltó que la artesana logra una cuidadosa manualidad, la exquisitez en el uso de elementos a pequeña escala, una armonía loable dentro del diseño general, notable a primera vista por el espectador que advierte belleza y originalidad en el frasco, por todo lo que a él se adiciona desde el arte textil.

La XV edición del Festival Varadero Gourmet comenzó el jueves reciente y concluirá este sábado, como cita para promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre empresarios y profesionales de la gastronomía y la coctelería, y posicionar a Cuba como destino en esos ámbitos.

Transcurre la cita con efectiva convocatoria del Ministerio de Turismo de la República de Cuba, la OSDE Cubasol y la Empresa Extrahotelera Palmares, con el propósito común de revolucionar el concepto de la Gastronomía, a través de la cocina saludable y sostenible.