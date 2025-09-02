Carboneros en las Lomas de Cabeza

Orlando Castellano detuvo por unos días la labranza en su finca para dedicarse a un oficio tan o más difícil que cultivar la tierra: la producción de carbón.

Primero localizó un cayo con abundantes arbustos de marabú, y hacha en manos, cortó los troncos para armar el horno en un minucioso proceso que le tomó varios días. Los pedazos del marabú se colocan unos juntos a otros como un puzle, en un acabado casi perfecto.

Luego lo revistieron con tierra y le prendieron fuego, siendo este el momento más difícil durante la fabricación, porque el veterano Castellano debió velar el horno día y noche durante una semana.

Una chispa o un orificio en la estructura y echará por tierra tanto sacrificio.

En las Lomas de Cabezas, en el municipio Unión de Reyes, se encuentra la finca a la que Orlando le ha dedicado parte de su vida.

La decisión de obtener carbón, según dice, surgió de los requerimientos del hogar junto al alto precio que ha alcanzado este producto en los últimos tiempos.

Justo en una mañana de agosto, a pocos metros de la Laguna de Maximiliano, como se conoce a esta zona de numerosas elevaciones abundantes plantíos, el campesino extrae el carbón junto a dos amigos que siempre le acompañan en las labores de su finca.

A media mañana ya habían ensacado una veintena, y aún le restaban por extraer otra cantidad considerable de carbón. Deben permanecer atentos a que todo el carbón que introduzcan en los sacos estén apagados, porque un tizón «vivo» más el efecto del vientre que bate aquí, puede prender todos los sacos.

Estos campesinos devenidos en carboneros por la necesidad de los tiempos, emprenden está labor con sumo recelo. Nada es más incierto y frágil que un horno de carbón. «Puede estar seis días quemando bien, y de momento se le hace una boca por donde emerge una gran llamarada y todo se perderá».

Los laboriosos agricultores aseguran que no venderán ni un saco, pues todos están destinados a las necesidades de sus hogares. Las noches de desvelos y los pinchazos del marabú valieron la pena, explican, porque tienen asegurado el combustible necesario para varios meses.

