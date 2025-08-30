Principal

Matanzas Incógnita: Río Canímar

El Río Canímar seduce por su majestuosidad, siendo una de las corrientes de agua más impactantes del país dada la frondosidad de su cauce. A muchos maravilla su belleza natural y excelente estado de conservación, siendo una de las áreas más visitadas y admiradas de Matanzas.

A varios kilómetros de su desembocadura, en un área conocida como Canímar arriba, se encuentran dos parajes de inconmensurable belleza: La Arboleda y un campismo popular, ambos espacios de exuberante riqueza natural por la variedad de la flora y la fauna que allí habita.

Eso y más encontrará en este nuevo capítulo de su programa Matanzas Incógnita.

