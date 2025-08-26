Festival en Varadero unirá talento joven y figuras consagradas

El Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son celebrará esta noche su segunda jornada con un programa que unirá tradición y modernidad, figuras consagradas y talentos emergentes, en un ambiente de intercambio cultural hasta el 31 de agosto.

La página oficial del festival en Facebook informó que el programa, en el parque Josone, incluirá este martes las presentaciones de David Blanco, Elito Revé y su Charangón, Mama Estoy Brillando y Ja Rulay por Cuba, junto a Luchando Sessions: Rum and Coke por Estados Unidos, lo que garantizará diversidad de estilos para los asistentes.

El joven artista llamado Mama Estoy Brillando, en video compartido en la página en Facebook del evento, declaró su agradecimiento por la invitación y afirmó que será un honor compartir escenario con figuras de gran trayectoria, al tiempo que destacó la importancia de esta oportunidad en la consolidación de su carrera musical.

Añadió que Varadero será un espacio ideal para este encuentro porque permitirá reunir en pocos días a exponentes de gran nivel, lo que brindará a los espectadores la posibilidad de acceder a conciertos que difícilmente podrían disfrutar en circunstancias habituales dentro de la isla.

En la página Cultura Matancera en la red social Facebook se informó sobre la salida de ómnibus desde varios municipios hacia el parque Josone, y en el caso de la ciudad de Matanzas el servicio comenzará a las 7:00 pm con salidas desde los parques René Fraga, de la Libertad, Peñas Altas, Maceo y la plaza Goicuría.

De igual forma la página oficial del festival en Facebook ofrece detalles sobre los puntos de venta de entradas en La Habana y Matanzas, así como la opción de adquirirlas mediante la aplicación “La Papeleta”, con descarga disponible a través de este sitio, lo que ofrecerá variantes para asegurar presencia en el evento.

