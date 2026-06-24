Colombia clasifica y se sube a lo más alto

Lejos de los focos mediáticos que acaparan otras potencias, la selección colombiana ha cimentado su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Con una victoria por la mínima (1-0) ante la República del Congo en Guadalajara, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo encadena su segundo triunfo en el Grupo K, confirmando que el orden y la solidez colectiva cotizan al alza en el arranque del certamen.

El trámite del partido fue un ejercicio de paciencia para el cuadro sudamericano. Un 66% de posesión y una insistencia ofensiva traducida en 20 remates, nueve de ellos con dirección a puerta. Sin embargo, la falta de contundencia en los últimos metros mantuvo vivo al conjunto africano, forzando a la Tricolor a buscar soluciones alternativas para quebrar un cerrojo que amenazaba con frustrar la jornada.

La llave del encuentro estaba en el banquillo. El ingreso de Juan Fernando Quintero, en la segunda mitad, cambió drásticamente la dinámica del juego. Tras asumir la capitanía, el mediocampista aportó la claridad necesaria en la zona de gestación y, sobre el minuto 76, filtró el pase decisivo para que Daniel Muñoz sentenciara el marcador. El lateral se ha convertido en una pieza ofensiva vital para el conjunto, sumando ya dos dianas en el torneo.

Este rendimiento compensa, de momento, los altibajos del plantel. Mientras Luis Díaz se mantiene como el hombre más desequilibrante en ataque —prolongando las buenas sensaciones de su gol y asistencia en el 3-1 del debut ante Uzbekistán—, el equipo sigue esperando la mejor versión de James Rodríguez. El histórico ’10’ aún no logra gravitar con peso en la medular, una asignatura pendiente que el cuerpo técnico deberá ajustar de cara a la siguiente fase.

Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, el horizonte le plantea a Colombia un examen de máxima exigencia. El choque final de la fase de grupos ante Portugal definirá el liderato del sector en el duelo más esperado de esta zona.

El verdadero reto táctico para la zaga colombiana será contener la maquinaria europea y, en específico, a un Cristiano Ronaldo que llega con el olfato goleador intacto tras firmar un doblete en la aplastante victoria por 5-0 sobre Uzbekistán. Hasta ahora, Colombia ha transitado este Mundial sin hacer demasiado ruido, pero con una efectividad impecable.

Si logran maniatar a la leyenda lusa y sostener su rigor defensivo, demostrarán definitivamente que tienen la jerarquía para pasar de ser un buen equipo a un serio contendiente al título. (Texto por: Diego Riera, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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