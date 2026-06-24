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Inglaterra y Ghana, un empate que sabe a poco 

24 de junio de 2026 0 comment
Inglaterra-v-Ghana-Group-L-FIFA-World-Cup-2026. Foto: tomada de fifa.com

Las selecciones de Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 esta jornada en su partido por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en el estadio de Boston, Massachusetts.

Durante el primer tiempo, los ingleses dominaron la posesión y crearon las mejores oportunidades, aunque sin éxito. El equipo dirigido por Thomas Tuchel buscó de manera infructuosa batir el arco custodiado por Benjamin Asare.

Inglaterra-v-Ghana-Group-L-FIFA-World-Cup-2026. Foto: tomada del perfil de Instagram de la FIFA
Foto: tomada del perfil de Instagram de la FIFA

De cara a la segunda mitad, el seleccionado inglés realizó modificaciones en su planteamiento inicial buscando inaugurar el marcador. 

En la primera ventana de cambios saltaron al césped el extremo Bukayo Saka y el defensor Nico O’Reilly, aunque el desparpajo del atacante del Arsenal generó algunas ocasiones, los dirigidos por Tuchel no pudieron abrir el marcador.

Sobre el cierre del encuentro y con un partido más trabado de lo esperado, fueron enviados a la cancha los mediocampistas Eberechi Eze y Morgan Rogers y el extremo Marcus Rashford; pese al esfuerzo, el empate permaneció en el marcador hasta el final del partido.

Con este empate, Inglaterra y Ghana continúan liderando el Grupo L de la Copa Mundial, sumando cuatro puntos cada uno, lo que deja abierta la definición para la última jornada. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: George Carlos Roger Suárez

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