Atenas Rock 2026: «La manigua invencible»

Del 25 al 28 de junio la Base de Campismo Río San Juan se convertirá en el epicentro de la música y el arte alternativo con la XXVII edición del Festival Nacional Atenas Rock, que este año regresa a sus orígenes bajo el lema La manigua invencible.

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) en la provincia rescata la esencia de las primeras ediciones cuando, durante 72 horas ininterrumpidas, el público convivía en la naturaleza. Así lo confirmó Yadiel Durán Bencosme, presidente de la AHS matancera, durante la conferencia de prensa ofrecida el pasado sábado en el Patio Colonial, sede de la organización en el territorio.

El directivo destacó que el espíritu de aquella cohabitación inicial es la musa inspiradora de este 2026, y subrayó que Río San Juan reúne todas las condiciones técnicas necesarias para albergar el evento.

Las actividades comienzan el 25 de junio en el bar-restaurante Terraza Narváez, con la habitual Exposición de Tatuajes. No faltarán los conciertos, con la presencia confirmada de ocho bandas que llegarán desde La Habana, Cienfuegos y la propia Atenas de Cuba. Fiel a su tradición de abrir espacio a las nuevas propuestas musicales, el festival incluirá en su programa oficial a las noveles agrupaciones No Vacancy y Los Inválidos del Rock.

Una de las propuestas más esperadas es la reexposición de «El rock también se ve», muestra fotográfica del joven creador Félix González que cautivó al público en la edición precedente.

Como novedad tecnológica, se implementará por vez primera un sistema de pulseras con chip, que funcionarán tanto como medio de identificación como para la gestión de pagos digitales dentro del recinto campista.

La memoria visual del encuentro estará asegurada gracias al proyecto de realización audiovisual La Caja, procedente de Camagüey, que documentará cada instante para un posterior estreno. Durán Bencosme agradeció además, el respaldo de las instituciones y patrocinadores que han hecho posible la cita, y adelantó que las capacidades de alojamiento están reservadas en su mayoría, lo que garantiza una gran afluencia de asistentes.

«La apertura del Atenas Rock marcará, de igual modo, el inicio del verano en la provincia», subrayó.

Atenas Rock 2026 es, en palabras de sus organizadores, un paso firme para fortalecer la identidad rockera nacional y reafirmar que la música, cuando es auténtica, siempre encuentra su hogar. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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