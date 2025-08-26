Cultura

Festival Varadero Josone 2025 crea deseos de repetir 

26 de agosto de 2025 0 comment
Con abundante público joven transcurrió la primera jornada del Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son, que desde la noche del lunes reciente y hasta la madrugada de hoy, propició el disfrute de música cubana y condicionó deseos de repetir la experiencia.

Entre los asistentes animados por el espectáculo, Henry González comentó a la Agencia Cubana de Noticias que por vez primera acudió al festival que ya tiene marca en Varadero, le pareció un ambiente agradable que brinda la posibilidad de escuchar a varias agrupaciones en la misma noche, también percibió variedad en la gastronomía y le gustaría acudir nuevamente.

El grupo Moncada, El Hijo de Teresa y La Llegada; el popular David Torrens, el maestro Cándido Fabré y su banda, y el cantante Velito El Bufón, integraron el elenco de la primera noche de conciertos y marcaron buen precedente para los que vendrán hasta el domingo.

Luego de ganar los aplausos del público con canciones como Quién me quiere a mí, David Torrens elogió al elenco reunido y destacó que la gente tiene ganas de escuchar, y ojalá lo inviten otra vez.

A la quinta edición del evento, artistas procedentes de Colombia, Estados Unidos, España, Puerto Rico y la anfitriona Cuba aportarán sus sonoridades en un diseño que combina generaciones y estilos musicales diversos, con epicentro en el hermoso parque Josone.

Para la noche de este martes anuncia el programa oficial la presentación de David Blanco, Luchando Sessions: Rum and Coke, Mama estoy brillando, Elito Revé y su Charangón, y Ja Rulay.

Se informa en la página del evento en Facebook dónde pueden los usuarios adquirir, en La Habana y Matanzas, los tickets de entrada; y también constituye una alternativa la compra digital mediante la aplicación “La Papeleta”, con descarga disponible en https://lapapeleta.cu/download.

Auspiciado por los ministerios de Cultura y Turismo, y la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas; al Festival Varadero Josone 2025 lo organizan el Centro Nacional de Música Popular, el Instituto Cubano de la Música y el proyecto Música Punto Cero.

