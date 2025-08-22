Acciones de bacheo limitadas ante la escasez de recursos

“El estado general de las vías en la provincia es malo. La falta de mantenimiento y soluciones objetivas al problema es el reflejo de la escasez de combustible y los recursos necesarios para realizar un trabajo cuyo impacto sea realmente visible por la población”, reconoce Arsenio Pérez Águila, director de Aseguramiento de la Empresa Provincial de Mantenimiento Vial y Construcciones Matanzas.

Una realidad que se refleja en números. En lo que va de año el total de asfalto consumido por la empresa es muy inferior en comparación con años anteriores lo que le ha permitido cubrir solo 8,324 metros cuadrados de carretera de un plan superior a los 24 mil.

Su director, Osvaldo Valdés Rodríguez, nos comenta que las principales acciones de bacheo se emprenden en la zona industrial, en zonas muy dañadas de la carretera central, en el corredor turístico y algunos puntos céntricos de la ciudad de Matanzas.

“En la provincia hay un grupo de obras priorizadas, las dos más importantes son: la restauración de la Base de Supertanqueros que requiere 3 mil toneladas de asfalto y el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez que necesitaría unas diez mil toneladas, en ambas se trabaja ahora mismo.

“En la ciudad de Matanzas necesitamos 20 toneladas de asfalto solo para el bacheo. En este momento podemos cubrir Versalles y Contreras hasta el área del Hospital Provincial Faustino Pérez. Tenemos planificado realizar algunas acciones en la carretera hacia Peñas Altas y en la vía de acceso a La Habana.

Todo dependerá, en gran medida, de la producción de la planta de asfalto Abel Santamaría Cuadrado, ubicada a las afueras del poblado de Coliseo, perteneciente a Jovellanos y del acceso a los recursos necesarios.

“Un tema que nos golpea fuerte es el combustible, porque sin él poco puede hacer nuestra empresa. Para el tema de la chapea y la jardinería de los bordes de las vías hemos recuperado cinco tractores e implementado otras alternativas, pero el bacheo requiere un nivel superior de recursos”, asegura Valdés Rodríguez.