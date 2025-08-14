Etecsa Matanzas suma radiobases en beneficio de la telefonía

La adquisición de 15 radiobases para nuevos sitios, de ellas 11 ya instaladas y cuatro en proceso, resalta entre las mejoras tecnológicas en la infraestructura de las telecomunicaciones en la provincia de Matanzas durante el año en curso.

Gustavo Montesino Reyes, director de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Matanzas, afirmó que se trata de tecnología más robusta y con mayores prestaciones, cuya ubicación respondió fundamentalmente a la premisa de disminuir la congestión del servicio de telefonía móvil.

Precisó que ahora ascienden a 141 las radiobases ya funcionales en la provincia, y apuntó que tienen respaldo energético alternativo al Sistema Eléctrico Nacional el 49 por ciento del total, y el 51 por ciento carece de ello no obstante ese número ha variado debido a que en muchos lugares se logró conexión a grupos electrógenos de terceros y ello mejora la situación respecto a otros momentos del año.

Montesino Reyes resaltó además que la sustitución de 37 bancos de baterías benefician a una veintena de sitios en nueve municipios de Matanzas; con ello se logra una autonomía de entre dos a ocho horas en dependencia de la carga y el tráfico.

Destacó el directivo que mediante inversión, se instalaron 23 tarjetas de Nauta Hogar que dan una capacidad de mil 104 nuevos servicios y se beneficiaron ocho municipios con esa adquisición: Matanzas, Unión de Reyes, Cárdenas, Jovellanos, Pedro Betancourt, Jagüey Grande, Colón y Calimete.

Con atención a las mediciones de tráfico y las necesidades de la población, mediante el reordenamiento de infraestructura subutilizada se sumaron cuatro sitios wifi a los existentes en el territorio.

Apuntó el directivo que un importante asunto pendiente resulta la reposición de grupos electrógenos dañados por el alto régimen de explotación, lo que influye en la calidad del servicio en el actual contexto electroenergético del país, y resaltó la dedicación y capacidad de innovación de quienes atienden esa actividad.

Entre las proyecciones para el resto del año se incluyen continuar la renovación tecnológica en Matanzas donde se cambian gabinetes de la red, lo que posibilitará incrementar el servicio Nauta Hogar; y como línea de deseo permanece el crecimiento de la salud financiera de la empresa para sumar radiobases.

