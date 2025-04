La Nota Gamer: Into the breach, la tacticmanía

Para mi, jugar Final Fantasy Tactics Advance fue la prueba de que la estrategia por turnos tenía muchas características jugables por explotar. Años después, con su secuela, pude disfrutar de algunas mecánicas que se me habían cortas en la primera entrega, pero aún se podia hacer más.

A partir de ahí la palabra “tactic” se ha vuelto recurrente en varios videojuegos, sobre todo en el mundillo de los desarrollos independientes, los llamados “indies”. Donde se intenta recrear el éxito de juegazos de la era Game Boy Advance o la Nintendo DS, como el ya mencionada Final Fantasy o cualquiera de las entregas de la saga Advance War.

Into the Breach , el videojuego que les presento hoy, tiene ese espíritu y toma un poco de todo, pero lo adapta a su propia fórmula. La historia nos sitúa en un mundo futurista al borde del apocalipsis donde la humanidad deberá enfrentar a una invasión de insectoides alienígenas.

El argumento no da para ganarse un premio, pero es la justificación justa que necesitamos para enfrentarnos a hordas de enemigos en combates por turnos perfectamente coordinados.

Tenemos un mapa pequeño formado por cuadrículas, unidades militares con fortalezas y debilidades propias, y poderes especiales que pueden cambiar el curso de la batalla.

A diferencia de otros juegos de este estilo, en vez de tener líderes diferentes que influyen directamente en las potencialidades de nuestro ejército, ahora tenemos una especie de rama de habilidades, en las que iremos mejorando los aspectos que sean más acordes a nuestra manera de jugar.

Un punto interesante es que en la mayoría de las misiones, además de derrotar a los enemigos, tendremos la tarea extra de defender edificios civiles, lo cual puede darnos bastantes dolores de cabeza. Sobre todo porque los insectos cuando pierden vida, intentarán a toda costa acabar con la mayoría de humanos posibles.

Into the Breach no se ganará una nominación a indie del año, pero es una muestra de que la estrategia por turnos goza todavía, en pleno 2025, de buena salud y que al género le quedan mecanicas por explotar. Con el plus de que el juego en cuestión pide pocos requisitos por lo que es bastante accesible.