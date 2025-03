Los Juegos Yumurinos, medio siglo de historia

Gritos, pitidos y hasta alguna maldición son algunos de los sonidos que se pueden escuchar en los terrenos de la Universidad de Matanzas cuando empieza la gran fiesta que son los Juegos Deportivos Interfacultades Yumurinos, uno de los eventos más añorados por los estudiantes.

La cita tiene fecha en cada curso escolar. Tanto profesores como alumnos se preparan para dar lo mejor de sí en los deportes, los cuales llegan a ser hasta 19 disciplinas, que van desde el béisbol hasta scrabble; además de la tracción de soga y su evento canónico, el maratón.

UN EVENTO PARA LA MEMORIA

Raúl Velasco Barani, profesor y jefe del Departamento de Educación Física, Deporte y Recreación de la casa de altos estudios, o “Papitico”, como le apodan cariñosamente, es uno de los máximos organizadores y responsables de estos juegos.

“La primera edición se realizó en 1974, en el histórico Estadio Palmar de Junco, Monumento Nacional, en el horario de la noche. Aquel día, participaron solamente cinco facultades y se convocaron más de 10 deportes”, asegura Raúl Velasco.

A 51 años de ese primer encuentro, solo la pandemia de la covid-19 ha podido impedir que se realizaran dos de ellos en el período de 2020 a 2023. Pronunciar “Juegos Yumurinos” significa evocar historias y pasajes que para algunos estudiantes de décadas pasadas siguen intactos. Es así para Benita Nancy García Gutiérrez, perteneciente a la primera generación que fue partícipe de dichos juegos en la década del 70 y exvicerrectora docente.

“Los Yumurinos eran los Olímpicos para nosotros. ¡Qué entusiasmo y participación la de aquellos tiempos! Los hombres estaban albergados en el Instituto Politécnico Industrial Ernest Thaelman y las mujeres en la Empresa Rayonera de Matanzas. Al inicio, los juegos se realizaban en el René Fraga, en el terreno de pelota de la Empresa Rayonera y en el tabloncillo del Preuniversitario. Cuando se estableció la Universidad en el 75, muchos se empezaron a desarrollar allí, aunque el atletismo se hacía en el Ateneo Deportivo Aurelio Janet”, comenta García Gutiérrez.

Rememora que el estadio se llenó a tope y la primera bola del partido inaugural la lanzó Rigoberto Rosique, gloria deportiva. Pero lo que nunca olvidará es la diversión y hermandad que se lograba crear dentro y fuera del campo.

¡AQUÍ SE VIENE A JUGAR!

En los Yumurinos, como muchos de los educandos lo denominan, se respira la competitividad y las ansias de batirse con el equipo contrario. Ese “tú a tú”, donde cada participante tiene la oportunidad de desplegar su talento.

“Allí me enfrenté por primera vez en voleibol y fútbol. No lo tomé con seriedad hasta que me tocó competir con más mujeres, y sentir que sí estaban haciéndolo por competencia, y me lo creí”, expresa Roxana Rodríguez Martínez, egresada de la carrera de Periodismo, quien se destacó por su calidad como atleta.

Si existe un rasgo que caracteriza a estos certámenes es la entrega y el compromiso de cada muchacho. Y es que, a pesar de ser una competición universitaria, se juega con el rigor, el amor y dedicación de un profesional.

Así sucede con Azari Héctor Rodríguez, una chica que entrenaba voleibol durante su niñez, ahora capitana del equipo femenino. “El voleibol es una actividad de grupo en la cual, si cada integrante no está unido y compenetrado, las cosas jamás salen. Entonces, una siempre trata de subir el ánimo”.

En el 2014 se integraron la Educación Superior de Matanzas con el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello Vidaurreta y la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Desde entonces, esta última ha ganado el campeonato, convirtiéndose en la ganadora por más de ocho años.

Para Dany García Núñez, “el todo terreno”, de la facultad de Cultura Física, es una cuestión de orgullo mantener el título de ganadores, porque significa el esfuerzo de sus compañeros y maestros. Además, teniendo en cuenta que su facultad cuenta con una matrícula pequeña en comparación con las otras, muchos compiten en más de una disciplina, para poder alcanzar puntos y ganar en más de un certamen, por lo que el regocijo es doble.

A pocos días de haber culminado su cuadragésima edición, la facultad de Cultura Física se mantiene en lo alto del podio al cerrar este 2025 con un total de 885 puntos, siguiéndoles bien de cerca la carrera de Ingeniería Industrial y, en tercer lugar, Ciencias Económicas.

Los demás puestos se posicionaron de la siguiente manera, Ciencias Técnicas en cuarto lugar, luego Idiomas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, hasta llegar a la octava, Educación.

En este encuentro 49 se destacaron como la atleta femenina más integral de los juegos, Yilka Calvario Rangel, perteneciente a la facultad ganadora; y en el masculino, Adrián Alejandro Avin Andux, de Ciencias Económicas.

Más allá de analizar el ganador o el perdedor, este año quedó constancia de la preparación del estudiantado para superar al contrario; la diferencia en el marcador fue de milésimas.

Esta gran fiesta deportiva constituye el camino donde los estudiantes pueden dejar su huella como deportistas, el lugar en el que completos desconocidos se encuentran y estrechan amistad; incluso, el perfecto escenario para unir a todo un colectivo en un mismo objetivo: ganar.

Es un acápite de sus vidas que décadas después podrán contarles a su hijos, y ser estos mismos los próximos en participar, como un ciclo que culmina en una vida y puede empezar en otra.

