Este Primero de Mayo los matanceros dijeron Sí a su Revolución y a Fidel

Un mar de pueblo transformado en fervor patriótico y revolucionario, desfiló este Primero de Mayo, Día del Proletariado Mundial, en la ciudad de Matanzas, donde los yumurinos demostraron que a pesar de las dificultades materiales y económicas por las que atraviesan constituyen un bastión inexpugnable, firme y capaz de todo para defender a su Cuba Socialista.

Desde bien temprano, antes de la salida del Sol, obreros, familia, vecinos y amigos abandonaron la comodidad de sus camas y, como magia real, traspasaron sus puertas y se encaminaron a los puntos de concentración para, con un Sí por Cuba, por Fidel, Raúl y Díaz-Canel, responder a la convocatoria con pasos firmes y decididos.

Fotos: Ramón Pacheco

“Esta es la respuesta que esperaba la Revolución, el Partido, la de un pueblo revolucionario, el que, como en anteriores citas de esta índole, demostró sus valores patrióticos, los que reafirma su ejemplo en cada momento. Ustedes constituyen un referente para Cuba. Hoy lo demostraron con esta entusiasta participación en el desfile por el Primero de Mayo.

“Hubo hoy positiva presencia de cubanos a lo largo y ancho del país y, en particular, de los matanceros.

Esto enaltece los valores de un pueblo en Revolución para defender nuestra causa y las conquistas del

Socialismo, como nos enseñó Fidel, también presente en esta manifestación de apoyo al proceso

revolucionario”, expresó, al terminar el desfile, Jorge Luis Broche Lorenzo, del Secretariado del Comité

Central del Partido y jefe del Departamento de Atención al sector social.

En la interminable marcha, liderada por la creatividad y la alegría, la juventud hizo valer su presencia en cada bloque, con sus vestimentas de rojo, azul y blanco, los de la enseña nacional. Pero también con sus exclamaciones y cantos alegóricos a la fecha, a su Revolución, para ratificar que acompañan y defienden sus raíces, tierra e ideología.

Con la disciplina y organización de otras ocasiones, desfilaron los valerosos trabajadores del sector

agroalimentario, agrícola e industrial, de la Salud, transportistas, constructores, los del Comercio, la

Gastronomía y los Servicios, junto a los transportistas, los de los gremios de la Administración Pública y

de la Ciencia, Educación y el Deporte. Estos últimos con sus peloteros devenidos Cocodrilos de

Matanzas, entusiastas y decididos a darle otra alegría a sus paisanos en la 63 Serie Nacional de Béisbol.

El ritmo no se detuvo, con la Banda de Concierto y tambores del sector de la Cultura, representados por

museos y bibliotecas, porque a esta seriedad conque los matanceros respondieron al llamado de la Patria,

no le faltó la alegría que también caracteriza a los yumurinos, y mucho menos en una jornada como esta.

Allí estuvieron también la genuina representación de los trabajadores civiles de la Defensa, junto a los

valerosos soldados, sargentos y oficiales del Ejército Central, así como los combatientes del Ministerio

del Interior, brazos unidos de la Revolución. Y todos los que, de una forma u otra, se consagraron a la

obra patriótica desde antes y después del triunfo del Primero de Enero de 1959, incluidos los

internacionalistas por diversas causas solidarias.

Unidos a ellos dos de los Héroes del Trabajo de la República de Cuba, Eduardo Calero Ramos y Alejandro Ventosa Águila, quienes resumen en sus personas la digna actitud de un obrero durante toda su vida.

No hubo vacilación en este tradicional frente de batalla, y quienes pusieron en tela de juicio la respuesta

del pueblo matancero en todos los municipios y su capital, mordieron nuevamente el polvo de la derrota, como en aquel Abril Victorioso de 1961, porque vieron con pesar y dolor que aquí no hay paso atrás, y que Somos Fidel no es una consigna sino una realidad palpable, corajuda, además de alegre y firme.

Como señalara Mario Felipe Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en Matanzas: “esta será siempre la respuesta de los matanceros. De un pueblo que trabaja y que está dispuesto a salir adelante a pesar de las dificultades. Que enfrenta con valor un cruel bloqueo económico y financiero, pero vemos que mejores momentos se acercan y entre todos lo lograremos. Esta respuesta de hoy es un incentivo muy bueno para nuestros propósitos, para el bien de todos los matanceros y en aportes al país”.