Cuba es electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Cuba fue electa, por sexta ocasión, para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) en su sitio web.

Según indicó el texto por voto secreto, directo e individual de 146 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el país resultó con el número más alto de votos de la región.

El Minrex refirió que de esta forma se ratifica el reconocimiento de la comunidad internacional a los avances significativos del país en el disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:



🇦🇱Albania

🇧🇷Brazil

🇧🇬Bulgaria

🇧🇮Burundi

🇨🇳China

🇨🇮Côte d'Ivoire

🇨🇺Cuba

🇩🇴Dominican Republic

🇫🇷France

🇬🇭Ghana

🇮🇩Indonesia

🇯🇵Japan

🇰🇼Kuwait

🇲🇼Malawi

🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD