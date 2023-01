Vigilancia y disciplina social, claves para el control de la covid-19

Estudios recientes confirman que en Cuba permanece circulando la variante Ómicron de la covid-19 en sus subvariantes BQ-1 y XBB-1. Foto: Tomada de Internet.

El incremento sostenido de casos positivos a la covid-19 en Cuba llamó la atención de los matanceros durante las últimas semanas del 2022, un año, sin duda, marcado por efectivo control a esta enfermedad. Según informara a la dirección del país el ministro de Salud Pública José Ángel Portal Miranda, en la semana 51 el promedio de casos por día se elevó de 3,7 a 19,1, mientras que los activos con respecto a la semana precedente aumentaron en un 43,8 %.

No obstante, este incremento de la transmisión, concentrado en más del 60 % en los territorios de La Habana, Matanzas, Guantánamo y Holguín, si bien constituye una alerta para el seguimiento y la vigilancia, no se compara con anteriores escenarios. Así lo aseguró a Girón Berta Bello Rodríguez, subdirectora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Matanzas (CPHEM), quien apuntó que en la provincia se mantiene una estrecha labor de seguimiento y control de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en general y, en particular, de los casos sospechosos, de acuerdo con los protocolos vigentes.

SIN DESCUIDOS ANTE LA COVID-19

Según datos ofrecidos por el CPHEM de Matanzas, el comportamiento de la covid en las últimas dos semanas se encuentra dentro de los parámetros de control de la enfermedad. No se reportan controles de foco preocupantes y predomina la tendencia a la disminución de la positividad de los autóctonos.

“Se han confirmado 49 casos en ese tiempo, 29 en la semana 52 y 20 en la semana 1; de ellos, alrededor del 20 % corresponde a casos importados (10 casos). Los menores de edad representan el 49 % de la totalidad y de ellos se han diagnosticado 23 pacientes menores de 1 año”, explicó Bello Rodríguez.

Los municipios más afectados en este período son Matanzas y Cárdenas, con 17 y 16 casos positivos respectivamente. Asimismo, detalla el informe del CPHEM que durante la pasada semana ocho municipios no reportan contagios: Perico, Pedro Betancourt, Limonar, Unión de Reyes, Ciénaga, Jagüey Grande, Calimete y Los Arabos.

De igual modo, se realizaron 1 086 estudios para la confirmación de casos de covid- 19, con una positividad del 4,7 %, y al cierre de la semana 1 todos los territorios de la provincia mantienen su tasa por debajo de 50, reportando la mayor incidencia para casos autóctonos en los últimos 14 días el municipio Martí.

“Este incremento no representa una exacerbación de casos, no podemos comparar los que reportaba el país hace un año con lo que detectamos ahora. Es cierto que los patrones de vigilancia han cambiado, pero el seguimiento desde todas las áreas de Salud permanece, en especial a todos los pacientes con infecciones respiratorias agudas”.

Además, la directiva informó que por este concepto se han atendido en la provincia un total de 3 452 casos en la más reciente quincena y, aunque no muestran un incremento sostenido, sí se ha visto su movimiento dentro de parámetros normales, para lo cual también se han tomado ya medidas. En paralelo, añadió, se encuentra en marcha el proceso de vacunación antigripal para los ancianos e infantes, y recientemente se inició la administración de la tercera dosis de refuerzo de vacunación anticovid para la población.

“Es muy importante resaltar que nuestro escenario se ha visto modificado por estos altos niveles de vacunación superiores al 95 %. Como sabemos, la dosis de refuerzo ya la han adquirido otros sectores priorizados por su nivel de exposición como el Turismo o la Salud; también adultos mayores de 60 años y las gestantes del tercer trimestre”. Bello Rodríguez aseguró que no se notifican casos graves ni fallecidos en la provincia en los últimos meses, tal y como se ha descrito para el actual contexto en el cual circulan algunas variantes de Ómicron, más proclives a los niveles de contagio pero no a la evolución de formas graves de la enfermedad.

DISCIPLINA Y VIGILANCIA, CLAVES PARA EL CONTROL DE LA COVID-19

Actualmente prevalece en nuestro país la circulación de la variante Ómicron, subvariantes BQ-1 y XBB-1. Desde mediados de noviembre se han confirmado en el país 526 nuevos pacientes, con un diagnóstico promedio de 13 casos por día. La letalidad en este período se mantiene en cero, pues desde hace 18 semanas ninguna persona muere en Cuba a causa de la covid-19.

Si bien no podemos hacer de la covid-19 el centro de nuestros problemas de salud, el alza de casos de los pasados días sí demuestra la importancia y la necesidad de mantener un estricto control sobre ella, sustentado en el cumplimiento de las medidas sanitarias y la responsabilidad individual y colectiva.

Así lo manifestaba hace unos días el ministro de Salud cubano en el sitio oficial del Minsap, y agregaba que “aunque la circulación del virus y sus variantes en nuestro país ha estado inevitablemente marcada por el comportamiento de la epidemia en el mundo, el control que hemos logrado sobre la enfermedad y el estado inmunitario de nuestros pacientes son fortalezas que nos ubican en un mejor momento epidemiológico”.

“La covid pasó a ser una enfermedad respiratoria más que debemos mantener vigilada con las medidas higiénicas en sentido general que han existido siempre: lavarse las manos con frecuencia, utilizar soluciones alcohólicas, el uso el nasobuco en los lugares donde así se establece y el distanciamiento social”, insistió Bello Rodríguez.

Puesto que, según ha explicado Portal Miranda, nada hasta el momento justifica su variación, Cuba mantiene los protocolos para la vigilancia y el tratamiento de los pacientes por covid-19 aprobados en mayo de 2022.

La subdirectora del CPHEM enfatizó la importancia de las administraciones institucionales en no permitir que personas enfermas acudan a los centros laborales, pues aunque se realizan chequeos de control y la inspección sanitaria contribuya a esta disciplina, representa un tema vital que debe preocupar y ocupar a cada centro de trabajo por el propio bienestar de sus trabajadores.

El protocolo vigente establece que el estudio para covid-19 se realice en personas que sean sospechosas de la enfermedad y para lo cual son hospitalizadas. Todas las gestantes con cuadro respiratorio, los niños menores de dos años que acuden al sistema con estas afecciones y el resto de los grupos, en dependencia del cuadro clínico que presentan, son ingresados en las instituciones indicadas para su estudio. Una vez hospitalizados, se les realiza un test rápido, que de dar positivo conlleva un posterior PCR.

“En otras palabras, están creadas todas las condiciones y los sistemas de alerta para atender estos casos. Sin embargo, pienso que más que estar preocupados por la covid, debemos ocuparnos de cumplir lo establecido, en vigilar cómo se están cumpliendo esas medidas para mí, para mi ambiente laboral, escolar o familiar ”, concluyó la especialista.

