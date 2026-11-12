Bandec, el otro hogar de Yanetsy

El primer contacto con un cliente, el movimiento constante de una sucursal y el aprendizaje detrás de cada operación bancaria marcaron el comienzo de Yanetsy Chávez Camaraza en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas.

Su historia suma ya dos décadas. Lo que inició en 2006 como una oportunidad profesional se convirtió en una trayectoria signada por el aprendizaje, el compromiso y el crecimiento dentro del sistema bancario.

Desde su primer día en la sucursal 3471, en el área de caja, fue descubriendo las particularidades de un trabajo que exige preparación, disciplina y, sobre todo, una estrecha relación con los clientes. Allí permaneció poco más de un año, tiempo suficiente para comprender que detrás de cada operación existen necesidades y expectativas que merecen atención.

“Es un área en la que se trabaja mucho, conoces a los clientes, y con una dinámica operativa importante. De hecho, somos la cara del banco ante el público”, recuerda.

Su formación como ingeniera industrial le permitió asumir nuevas tareas. En el área comercial encontró otro espacio de desarrollo profesional como analista de crédito, función que desempeñó entre 2007 y 2011. Esta experiencia amplió su visión sobre los servicios bancarios y le permitió conocer otros procesos económicos y financieros.

El camino continuó con nuevos desafíos. En 2012 asumió la gerencia comercial de una sucursal, responsabilidad que marcó sus primeros pasos en la dirección de colectivos laborales. No solo debía responder por los resultados de su área, sino también aprender a conducir personas, organizar tareas y enfrentar las exigencias propias de la actividad bancaria. Un año después llegó a la Dirección Provincial, donde se desempeñó en el Área de Control Ingenieril.

Pero más allá de su dominio de las funciones bancarias, la dirección de equipos de trabajo, la toma de decisiones y la responsabilidad de representar a una institución contribuyeron a su crecimiento como cuadro. En 2019 comenzó a sustituir a la subdirectora comercial, de quien era reserva. Posteriormente, ya de manera oficial, asumió la subdirección provincial de esa área. Dos años más tarde, llegó a la dirección provincial del Banco de Crédito y Comercio , responsabilidad, donde se mantiene hasta hoy.

CUANDO DIRIGIR TAMBIÉN SIGNIFICA APRENDER

Para Yanetsy, llegar a la dirección provincial no representa el final de un recorrido, sino una etapa de mayores exigencias. Reconoce que dirigir constituye un ejercicio complejo, que requiere preparación permanente, sensibilidad y capacidad para trabajar junto a los demás.

“Todavía tengo mucho que aprender como profesional y en el trabajo de dirección, que es bien complejo, pero también es muy bonito. Es un orgullo dirigir a trabajadores con tal disciplina, experiencia, entrega y ética”, expresa.

En su memoria laboral también existen momentos que pusieron a prueba su capacidad para responder ante situaciones excepcionales. La covid-19 figura entre las vivencias más difíciles.

La reducción del personal disponible y las limitaciones operativas de las sucursales coincidieron con las necesidades de una población que requería mantener sus transacciones y servicios bancarios.

Aquella experiencia dejó enseñanzas sobre la importancia de anticiparse a las dificultades, organizar los recursos disponibles y encontrar alternativas para sostener la atención a los clientes.

No obstante, su historia también está llena de satisfacciones. Entre ellas, menciona el agradecimiento de quienes reciben una atención adecuada y encuentran solución a sus problemas, el cumplimiento de los indicadores institucionales y la posibilidad de alcanzar resultados mediante el esfuerzo colectivo.

Uno de los desafíos más recientes consiste en garantizar el respaldo energético de las sucursales y de la propia Dirección Provincial. “En medio de las dificultades del sistema eléctrico, conseguir estas condiciones ha permitido favorecer la conectividad y respaldar la continuidad de los servicios bancarios”.

EL BANCO, PARTE DE SU VIDA

Al frente de Bandec, Yanetsy enfrenta un escenario que exige nuevas respuestas. Las transformaciones del sistema bancario, las demandas del sector empresarial, el crecimiento de los actores económicos no estatales y las necesidades de la población imponen significativos retos a la institución.

Desde su responsabilidad, reconoce la pertinencia de acompañar esos cambios y continuar perfeccionando los servicios, sin perder de vista el papel de los trabajadores que, desde cada sucursal, mantienen el vínculo directo con los clientes.

Cuando recuerda su trayectoria, comprende que cada puesto ocupó un lugar importante en su formación.

El área de caja le enseñó a conocer a las personas; el área de crédito le amplió sus conocimientos profesionales, su formación como ingeniera industrial le permitió explorar otras especialidades. Así mismo, cada tarea asumida en la dirección fortaleció su capacidad para conducir equipos. Aquella joven que llegó a una sucursal bancaria construyó una carrera en la que los aprendizajes y los desafíos caminaron de la mano.

Yanetsy Chávez Camaraza no considera que haya alcanzado todos sus propósitos. Por el contrario, reconoce que todavía quedan saberes por adquirir, dificultades por superar y metas por cumplir. Sin embargo, hay algo que permanece: el orgullo de pertenecer al Banco de Crédito y Comercio y de representar a sus trabajadores.

Dos décadas después de aquel primer encuentro con la actividad bancaria, Bandec sigue siendo el escenario donde construye nuevos capítulos de su vida.