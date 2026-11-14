Hospital de Colón recibe moderno endoscopio-colonoscopio

El Hospital Territorial de Colón, en la provincia de Matanzas, cuenta desde hoy con un moderno y costoso equipo de endoscopio-colonoscopio, gracias a una donación humanitaria gestionada por amigos solidarios de Malasia, en una operación que tomó casi un año y que logró vencer los múltiples obstáculos impuestos por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

La información fue dada a conocer por la embajadora de Cuba en Malasia, Yadira Ledesma, a través de su perfil en la red social Facebook, donde detalló que la recaudación de fondos y el envío del equipamiento médico fue posible gracias a la contribución de numerosas personas de buena voluntad, así como de instituciones estatales, no estatales, extranjeras y cubanas.

La diplomática cubana describió la complejidad de un proceso que se extendió por casi doce meses, debido a las medidas coercitivas unilaterales de Washington. «Nos ha tomado casi un año poder hacer realidad este sueño, porque el bloqueo yanqui impide y obstaculiza todo lo que tenga como destino a Cuba», expresó Ledesma, quien calificó esta política como «criminal e ilegal».

Ledesma reveló que el equipo de trabajo tuvo que sortear todo tipo de dificultades, desde las sanciones financieras y el bloqueo petrolero, hasta las amenazas directas a las empresas que se encargaban de transportar la carga. «Cada vez que avanzábamos, aparecía un obstáculo mayor para poder enviar ese necesario equipo médico», relató.

A pesar de este escenario, el equipo de la embajada, inspirado en la resistencia del pueblo cubano, redobló los esfuerzos. «Pusimos más empeño, creatividad y una vez más tuvimos que hacer magia para lograrlo, con el apoyo imprescindible de muchos», subrayó.

El nuevo equipamiento médico representa un salto cualitativo para la atención especializada en la provincia. Una vez que concluyan los arreglos constructivos en el local destinado para su instalación, numerosos pacientes podrán recibir diagnósticos más certeros, lo que se traducirá directamente en una mejoría de su salud.

En su mensaje, la embajadora extendió un agradecimiento infinito a todos los amigos que no se rindieron y contribuyeron con este proyecto, y celebró el resultado con la alegría de una victoria deportiva: «Hoy celebramos este ¡Gooooool del equipo Cuba! contra el Bloqueo. Poder ayudar a nuestra gente es una sana alegría», concluyó Ledesma, al reafirmar que la solidaridad internacional continúa venciendo al cerco imperial.