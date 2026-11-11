La paradoja de los vínculos y el mito de la vocación gratuita: la realidad en nuestros atriles

En el ecosistema de nuestras orquestas sinfónicas, bandas de música y agrupaciones de cámara, se vive una tensión insostenible. Mientras la economía nacional experimenta transformaciones con la apertura de nuevos actores económicos, donde los ingresos responden con realismo a la dinámica del mercado, el músico institucional permanece atrapado en un esquema de vínculos contractuales que desvaloriza su fuerza de trabajo y frena el desarrollo de las propias agrupaciones.

​El sistema de remuneración por escalas —donde el primer contrato devenga el salario base completo de la plaza, el segundo sufre un recorte porcentual drástico y el tercero se reduce a una cifra prácticamente simbólica, como esos mil pesos que no cubren ni el gasto mínimo de insumos o transportación— fue concebido bajo premisas presupuestarias desfasadas.

Hoy, cuando las carencias cotidianas y la compleja coyuntura socioeconómica han provocado un éxodo masivo de instrumentistas, el modelo muestra sus fisuras más graves. La partida de figuras clave ha dejado atriles vacíos en la Sinfónica, vacantes en las bandas y vacíos en los formatos de cámara. Quienes asumen el compromiso de doblar funciones, asumir nuevas plazas y sostener la programación terminan penalizados por el propio marco regulatorio: a mayor esfuerzo y cobertura de vacantes, menor es el valor proporcional que el sistema asigna a su trabajo.

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Resulta un contrasentido evidente. En cualquier entorno profesional del mundo, la contratación de un instrumentista o solista responde a su talento, su rigor técnico y a las necesidades específicas de la plaza que ocupa. Tener un puesto en la Orquesta no resta calidad a la ejecución en la Banda, ni disminuye las horas de ensayo prestadas a un quinteto de cámara.

Si el contexto económico actual valida ingresos de 33 000, 45 000 o 55 000 pesos en otras formas de gestión, como mipymes y negocios no estatales, ¿por qué someter al músico de academia —con décadas de formación especializada— a una situación límite donde sostener sus compromisos institucionales se vuelve financieramente inviable? Exigir la máxima calidad artística sobre el escenario mientras se castiga el pluriempleo es ignorar las reglas elementales de la economía del talento.

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A este panorama se suma la invisibilización del esfuerzo técnico que exige la partitura. Cuando una orquesta asume una obra sinfónica de gran formato, una Banda prepara un repertorio de alta exigencia o un ensamble de cámara enfrenta obras complejas que demandan semanas de estudio individual riguroso y desgaste físico, con solistas invitados, el marco institucional rara vez contempla un estímulo o retribución extraordinaria por ese sacrificio.

​En la práctica, la vida de nuestros formatos de concierto se sostiene casi exclusivamente por la voluntad, el amor al arte y las ganas de hacer de los músicos. Sin embargo, apelar a la vocación en medio de una crisis aguda es ignorar las condiciones elementales de supervivencia del profesional. Cuando la entrega del instrumentista se convierte en el único subsidio de las instituciones, la continuidad de la música académica camina por la cuerda floja.

​Si en cualquier ámbito productivo la especialización y la complejidad de la tarea se retribuyen de manera justa, la música de concierto no puede seguir operando bajo la premisa de que la pasión exime de un pago digno. La sostenibilidad de nuestras orquestas, bandas y agrupaciones de cámara exige replantear y flexibilizar los marcos contractuales de los vínculos, devolviéndole al trabajo instrumental el respeto material que su propia excelencia demanda. Son tiempos de proteger y remunerar con justicia a quienes sostienen el patrimonio musical de la nación desde cada atril.

​La contratación debe basarse estrictamente en el talento y pagarse de forma íntegra lo que corresponde a cada plaza, sin castigos por pluriempleo ni penalizaciones acumulativas. En los actuales tiempos de apertura económica, esta es la única vía real para salvar la música de concierto en el país; de lo contrario, el destino inevitable será conformarse con el consumo de música grabada, o presenciar la extinción definitiva del arte clásico vivo en nuestros escenarios. (Texto: Mary Horta. Fotos: Raúl Navarro)